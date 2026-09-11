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CHP "karar", Yeni Parti "katılım" bekliyordu! Yavaş krizi derinleşti

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CHP

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Külliye ziyaretine CHP ve Yeni Parti’den tepki geldi. İki partiye rest çeken Yavaş, “Eğer tutumum rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan çekinmem” dedi.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti kendisinden beklenti içinde olan CHP ve Yeni Parti’yi rahatsız etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Görüşmeden haberim vardı. Mansur Bey benim onayımla gitti” açıklamasıyla tabandan gelen tepkiyi dindirmeye çalıştı. CHP kanadında ise artık Yavaş’ın bir karar vermesi gerektiği görüşü hâkim. Parti kurmayları, “Bu durum ilanihaye sürdürülemez. Kafamızda son bir tarih var ve bu tarihe kadar herkes siyasi aidiyetini belli etmeli. Mansur Yavaş’ın CHP’de kalması değerli ancak sürecin uzaması onu da yıpratır. Mansur Bey’in bu tutumu böyle devam ederse genel merkezin sabrını zorlar” değerlendirmesini yaptı.

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YAVAŞ: GEREĞİNİ YAPARIM

Tartışmaların odağındaki Mansur Yavaş ise “Eğer tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan çekinmem” restini çekti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş, “Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın tarafl ardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Benim durduğum yer açıktır. Sağduyunun olduğu yerdeyim. Gerilimi artırmak yerine azaltmanın, ayrışmayı büyütmek yerine konuşabilmenin doğru olduğuna inanıyorum. Ben mevcut pozisyonumu koruyorum” ifadesini kullandı.

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ANKARA’YI KONUŞTUK

Yavaş’ın Erdoğan ile görüşmesini bazı kesimler “AK Parti’ye geçiyor” şeklinde yorumladı. İddiaları reddeden Yavaş, Cumhurbaşkanı ile Ankara’nın meselelerini konuştuğunu söyledi. Mansur Yavaş “Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim: Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz” dedi.

ÖMER ÇELİK: GÖRÜŞME TALEBİ YAVAŞ’TAN GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mansur Yavaş’ı kabul etmesine ilişkin konuşan Çelik
Cumhurbaşkanı’mız, 25 Ağustos’taki Malazgirt Zaferi kutlamalar için gittiği Bitlis Ahlat’tan dönerken Mansur Yavaş randevu talep etmiş. Cumhurbaşkanı’mızın takdiriyle de bu görüşme gerçekleşti. Ankara’nın sorunlarını ve önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımları ele almışlar” dedi.

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