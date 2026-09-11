Kriz dinlemedi! Elektrik-elektronikte hedef 20 milyar $’lık ihracat

Türkiye’nin en büyük üç ihracatçı sektörü arasında yer alan elektrik-elektronik, 2026’yı 20 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı hedefliyor.

Son dönemde ihracatta güçlü bir performans ortaya koyduklarını belirten Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu “Sektörün ihracatı 2021’de 14,4 milyar dolar seviyesindeyken 2022’de 15,5 milyar dolara, 2023’te 16,5 milyar dolara, 2024’te 17 milyar dolara ve 2025’te 18 milyar dolara yükseldi. 2026’nın Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemindeki 11,6 milyar dolarlık ihracat yüzde 11 artışla 12,8 milyar dolara ulaştı. 2026 yılı için 20 milyar dolarlık hedefimizi ulaşılabilir görüyoruz. Sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatı da 7,71 dolardan 9,16 dolara çıktı” dedi.

2025’te sektör ihracatının yüzde 66’sının AB ve diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini hatırlatan Kavaklıoğlu, Avrupa’nın sektör açısından önemini koruduğunu, ancak ihracatın daha geniş bir coğrafyaya yayılması gerektiğini ifade etti. Geleneksel yöntemlerin artık tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Kavaklıoğlu, yurt dışında doğrudan dağıtım kanalları kurulması, şirket ve marka satın almaları, dijital dönüşüm ve yapay zekâ yatırımlarıyla sektörün küresel rekabet gücünün artırılması gerektiğini söyledi.

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