Türkiye Sigorta, sağlık hizmetini erişilebilir hâle getirdi! Emekliye can simidi

Türkiye Sigorta, 5 milyon dijital emekli kartı sahibine indirimli sağlık sigortasının kapısını açtı. Şirket, 70 yaşına kadar sigortalanma imkânı sunarken, aile indirimleri ve taksit avantajları da sağlıyor.

Türkiye Sigorta, sağlık sigortacılığında büyümesini sürdürürken, bir yandan da sigortaya erişimi genişletmeye yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Dijital Kart üzerinden 5 milyon emekliye indirimli sağlık hizmeti veren şirket, Esnek Sağlık Sigortası ve aile poliçeleriyle kişiselleştirme imkânı sunuyor. Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, sağlık branşında önemli bir büyüme yakaladıklarını belirterek “Temmuz ayı itibarıyla sigortalı sayımızı yaklaşık 4 katına çıkararak 1,2 milyon sigortalıya ulaştık. Türkiye’de sağlık sigortası bulunan her yedi kişiden birine hizmet sunuyoruz. 2025 yıl sonunda sağlık branşında yedincilikten üçüncülüğe yükseldik. 81 ilde, 6 bini aşkın sağlık kuruluşuyla güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz” dedi.

70 YAŞINA KADAR SİGORTA

Düzenlediklerini kampanyalarla daha fazla emekliye ulaşmak istediklerini dile getiren Buldu, “SGK emeklilerine yönelik kampanyamızla sağlık sigortasını daha geniş bir yaş grubuna ulaştırıyoruz. 31 Aralık 2026’ya kadar devam eden kampanyada 70 yaşa kadar sigortalanma imkânı, yüzde 15 SGK emekli ve yüzde 15 hoş geldin indirimi, uygun durumlarda ek aile indirimi ve 12 aya kadar vade farksız taksit avantajı sunuyoruz” diye konuştu.

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Temel hedeflerinin sağlık sigortasını daha erişilebilir hâle getirmek olduğunu vurgulayan Buldu, bu noktada dijital emekli kartının kampanyanın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Dijital emekli kartı oluşturan 5 milyon emeklinin indirimli sağlık hizmetinden faydalanabildiğini söyleyen Buldu ayrıca Esnek Sağlık Sigortası ile müşterilerin ihtiyaç ve bütçeleri doğrultusunda kendi sağlık güvencelerini oluşturabildiğini ifade etti. Ürünün doğum, diş, gözlük, check-up ve yurt dışı gibi ek seçeneklerle kişiselleştirilebildiğini anlatan Buldu, aile poliçelerinde de her bireyin kendi ihtiyacına göre farklı seçeneklerin tercih edilebildiğini bildirdi.

Hayat süresinin artmasının uzun süreli bakıma olan ihtiyacı da artırdığına dikkat çeken Tuba Buldu, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm, sigortacılığın yalnızca hastalık sonrası tazminat ödeyen bir yapıdan, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini destekleyen bir sağlık partnerine dönüşmesini gerektiriyor. Sağlık, emeklilik ve bakım çözümlerinin hayat döngüsü boyunca birbirini tamamlaması geleceğin sigortacılığında önem kazanıyor."

OTOMOBİLDE DE AYRICALIK

Emeklilere indirimler sadece sağlıkla sınırlı değil. Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar da SGK emeklilerine kasko sigortasında yüzde 10, trafik sigortası içinse yüzde 5 indirim sunduklarını söyledi. Çınar, “Enflasyonla mücadele kapsamında 2025 yılının Eylül ayında kasko sigortalarında peşin fiyatına 12 taksit, trafik sigortalarında ise peşin fiyatına 10 taksit uygulamasını canlıya almıştık. Vatandaşlarımıza destek olabilmek, müşterilerimizin yanlarında olabilmek adına 2025 yılında başlayıp sene sonunda tamamlanması planlanan kampanyayı 2026 yıl sonuna kadar uzattık. Sene başından beri her müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına çözüm olabilmek için 3 adet yeni kasko ürünü satışa çıkarttık ve toplamda 16 adet ürüne ulaştık. Sene sonuna kadar 1-2 ürün daha eklemeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

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BASKETBOLA DEV DESTEK

Türkiye Sigorta, basketbol başta olmak üzere farklı spor branşlarına yönelik desteğini genişletiyor. Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğunun yanı sıra Millî Takımlar, Ampute Millî Futbol Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Millî Takımı da şirketin destek verdiği alanlar arasında. Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, sporun şirket açısından yalnızca bir sponsorluk alanı olmadığını vurgulayarak, “Sporun gelişimine katkı sunan ve spor kültürünün bir parçası olan bir kurum olmak istiyoruz” dedi. Özkoyuncu, basketbolun takım olma ve güven gibi değerlerinin Türkiye Sigorta’nın marka yaklaşımıyla örtüştüğünü kaydetti.

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