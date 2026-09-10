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Sağlık

Tam korunma için 2. doz şart! Suçiçeğinde ‘tek doz’ yetmez

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Tam korunma için 2. doz şart! Suçiçeğinde ‘tek doz’ yetmez

Suçiçeği aşısında ikinci doz dönemi başladı. Uzmanlar, tek dozun ağır hastalığa karşı korusa da tam koruma sağlamayabileceğini belirterek eksik aşıların tamamlanması çağrısı yaptı.

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, suçiçeği aşısında tek dozun ağır hastalığı önlese de tam koruma için yeterli olmayabileceğini belirterek ailelere “ikinci doz” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, 1 Eylül itibarıyla 48. ayını dolduran çocuklara suçiçeğinin ikinci dozu uygulanmaya başladı.

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Ayrıca daha önce ikinci dozu almamış 49-72 ay arasındaki çocuklar için de yakalama aşılaması yapılacak.

Hastalığın döküntüler çıkmadan 1-2 gün önce bulaşmaya başladığını ve kreş ile okullarda hızla yayıldığını belirten Dr. Sert, eksik dozlar için aile hekimlerine başvurmalarını istedi.

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