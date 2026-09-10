Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Yılda bir defa kontrol şart: Diyabetten korunmak için rakamlarınızı bilin

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yılda bir defa kontrol şart: Diyabetten korunmak için rakamlarınızı bilin

Diyabet yıllarca belirti vermeden ilerleyebilir. Uzmanlar, 35-40 yaşından itibaren yılda bir kez kan şekeri kontrolü yapılmasını ve prediyabetin hayat tarzı değişikliği için önemli bir uyarı olarak görülmesini öneriyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Diyabetten korunmada ve hastalığın yönetiminde rakamların son derece önemli olduğunu söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Adnan Batman “Diyabet yıllarca hiçbir belirti vermeden damarları yıpratabilir. Bu sebeple erken teşhis için 35-40 yaşından itibaren herkes yılda bir kez kontrolden geçmelidir. Ailesinde diyabeti olanların, fazla kilolu bireylerin ve gebelik şekeri öyküsü olan kadınların ise daha erken yaşta, yılda bir kez açlık kan şekeri ve gerekirse üç aylık kan şekeri ortalamasını gösteren HbA1c değerinin ölçülmesi gerekir.

ÖNERİLEN HABERLER
Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin
SAĞLIK

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ertürk: Kütletirken hayatınızı kaybetmeyin

Açlık şekerinin 100-125 mg/dl arasında olması ‘prediyabet’ demektir. Prediyabet bir hastalık ilanı değil, hayat tarzınızı değiştirmek için altın değerinde bir son çağrıdır. Ülkemizde milyonlarca kişi diyabetli olduğunu bilmiyor. Siz de onlardan biri olmayın; rakamlarınızı öğrenin ve düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin” uyarısını yaptı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LİZBON'DA HÜSRANA UĞRADIK
LİZBON'DA HÜSRANA UĞRADIK
Galatasaray ikinci yarıda tutunamadı
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
"ALEYHİMİZE ÇALIŞTI!"
Okan Buruk maç sonu topa tuttu
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
Beşiktaş, Vlahovic için gardını alıyor
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
PSG RAKİBİNE ACIMADI
PSG RAKİBİNE ACIMADI
Fransa'daki maçta 7 gol atıldı
"TUĞYAN ROL YAPIYORDU"
itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
Sarıldıkları argümanların altı boş!
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
İmamoğlu out... Yavaş'la olur mu?
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
Renk geldi, logo gelecek yıla kaldı
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
26 yıl sonra sır perdesi aralanıyor!
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Çözümü 15 katlı binanın çatısında aradılar!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı
GÖZLER 3 KASIM'DA
GÖZLER 3 KASIM'DA
Trump’ın İran savaşı için hesabı ortaya çıktı
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Parkinson’a yeni umut: Öksürük şurubu araştırılıyor...
Parkinson’a yeni umut
Kaydet
Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu
Güllü'nün ölümünde itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu: Tuğyan çok güzel rol yapıyordu
Kaydet
17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de
Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.