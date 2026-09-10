Yılda bir defa kontrol şart: Diyabetten korunmak için rakamlarınızı bilin

Diyabet yıllarca belirti vermeden ilerleyebilir. Uzmanlar, 35-40 yaşından itibaren yılda bir kez kan şekeri kontrolü yapılmasını ve prediyabetin hayat tarzı değişikliği için önemli bir uyarı olarak görülmesini öneriyor.

Diyabetten korunmada ve hastalığın yönetiminde rakamların son derece önemli olduğunu söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Adnan Batman “Diyabet yıllarca hiçbir belirti vermeden damarları yıpratabilir. Bu sebeple erken teşhis için 35-40 yaşından itibaren herkes yılda bir kez kontrolden geçmelidir. Ailesinde diyabeti olanların, fazla kilolu bireylerin ve gebelik şekeri öyküsü olan kadınların ise daha erken yaşta, yılda bir kez açlık kan şekeri ve gerekirse üç aylık kan şekeri ortalamasını gösteren HbA1c değerinin ölçülmesi gerekir.

Açlık şekerinin 100-125 mg/dl arasında olması ‘prediyabet’ demektir. Prediyabet bir hastalık ilanı değil, hayat tarzınızı değiştirmek için altın değerinde bir son çağrıdır. Ülkemizde milyonlarca kişi diyabetli olduğunu bilmiyor. Siz de onlardan biri olmayın; rakamlarınızı öğrenin ve düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin” uyarısını yaptı.



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