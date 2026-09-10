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Eğitim

OECD’den Türkiye’nin PISA başarısına övgü: 'Dünya dikkatle incelemeli'

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OECD’den Türkiye’nin PISA başarısına övgü: 'Dünya dikkatle incelemeli'

OECD’den Türkiye’nin PISA 2025 başarısına övgü geldi. Andreas Schleicher, Türkiye’nin matematik, okuma ve fen alanlarının üçünde birden gelişim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğunu belirtti.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 değerlendirmesinde, Türkiye’nin elde ettiği başarının, bütün dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikâyesi olduğunu belirtti.

Millî Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Schleicher, PISA 2025 döngüsünde Türkiye’nin elde ettiği başarıyı tebrik etmek maksadıyla bir video mesaj gönderdi.

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Birçok eğitim sisteminin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye’nin öğrenci performansı her üç alanda birden gelişim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olarak öne çıktığını aktaran Schleicher, matematik, okuma ve fen alanlarındaki ortalama sonuçların 2022 ile 2025 arasında arttığını kaydetti.

Schleicher, alt performans düzeyindeki öğrencilerin oranının da 2015’ten bu yana belirgin şekilde azaldığını, bunun Türkiye’nin daha fazla genci hayat boyu öğrenme ve gelecekteki fırsatlar için gereken temel becerilerle donatmadaki başarısını ortaya koyduğunu ifade etti. Öğrencilerin 10 yıl öncesine kıyasla sınıfl arında daha olumlu bir öğrenme ortamı bulunduğunu belirttiklerini ifade eden Schleicher “Türkiye’nin en değerli doğal kaynağı, bugün sınıfl arınızda oturan yetenek, hayal gücü ve potansiyeldir” ifadesini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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