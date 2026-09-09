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Ekonomi

TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay: Türk ihracatçısı yarışa her sabah 10 puan geriden başlıyor

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TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay: Türk ihracatçısı yarışa her sabah 10 puan geriden başlıyor

TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, 2022’den bu yana 364 bin kişilik istihdam ve 10 bin 497 işletmenin kaybedildiğini belirterek, yüksek maliyetlere dikkat çekti. Narbay, “Türk ihracatçısı yarışa her sabah 10 puan geriden başlıyor” diyerek üretim, finansman, teknoloji, istihdam ve markalaşmayı kapsayan bütünleşik sanayi politikası çağrısı yaptı.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Türk tekstil ve hazır giyim sektörü çıkış yolu arıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Toygar Narbay, mevcut modelin sanayisizleşmeye yol açtığını belirterek, üretim, istihdam, teknoloji, finansman ve marka politikasını tek çatı altında toplayacak yeni ve bütünleşik bir sanayi politikasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Narbay, Türkiye'de sanayicinin sermayesini koruyabilmesi için küresel rakiplerine kıyasla çok daha yüksek bir kârlılık üretmek zorunda kaldığını belirterek, "2022 yılında ihracatta ulaştığımız zirvenin ardından 2026 Haziran'a kadar geçen dönemde hazır giyim ve tekstilde 364 bin kişilik istihdamı ve 10 bin 497 işletmeyi kaybettik. Bugün Türkiye'de bir sanayicinin yalnızca sermayesini koruyabilmesi için %13,6 FAVÖK üretmesi gerekiyor. Düşük enflasyon ve faiz ortamında faaliyet gösteren küresel rakiplerimizde ise bu eşik %3,6 seviyesinde. Aradaki 10 puanlık fark sebebiyle Türk ihracatçısı her sabah yarışa geriden başlıyor. Bu durum yalnızca hazır giyim ve tekstili kapsamayıp tüm ihracatçılarımız için geçerli” dedi.

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Ekonomide sanayisizleşme riskinin Orta Vadeli Program’a (OVP) yansıdığına işaret eden Narbay, mal ihracatının millî gelire oranındaki gerilemeye dikkat çekti. Yeni OVP’de mal ihracatının millî gelire oranının 2025’te yüzde 17,1 iken 2029’da yüzde 14,2’ye gerilediğini dile getiren Narbay, “Yani ekonomi büyürken mal ihracatının payı küçülüyor” dedi. Bir önceki programda 2028 yılı için yüzde 16,4 olarak öngörülen oranın yeni OVP’de yüzde 14,5’e çekildiğini aktaran Narbay, “Bir yıl içinde beklentinin 1,9 puan geri çekilmesi, bizim işaret ettiğimiz eğilimin resmî projeksiyonlara da yansıdığını gösteriyor ifadelerini kullandı.

Mevcut ekonomik modelin sanayisizleşme riskini artırdığını savunan Narbay, üretim, istihdam, teknoloji, finansman ve marka politikalarını tek çatı altında birleştiren yeni ve bütünleşik bir sanayi politikasına ihtiyaç olduğunu bildirdi. Narbay, “86 teşvik kaleminden iki maddeyi eleyerek kalan 84 maddeyi sektörün ihtiyaçlarına göre yeniden tasarladık. Bunlara mevcut yapıda hiç karşılığı olmayan 54 yeni politika aracını da ekledik. Böylece toplam 138 maddeden oluşan tek bir sektörel çerçeve hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü’ne sunduk” diye konuştu.

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