MXGP Türkiye, Afyonkarahisar’da nefes kesen final yarışlarıyla tamamlandı. 180 ülkede 3,5 milyar potansiyel izleyiciye ulaşan organizasyonu TGRT Belgesel TV canlı yayınlarken, İhlas Medya ekibi Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş’ı ziyaret etti.

Dünyanın en başarılı motokros sporcularını Afyonkarahisar’da buluşturan MXGP Türkiye, final yarışlarıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Bu sene dokuzuncusu yapılan yarışları, küresel yayın ağı sayesinde 180 ülkede potansiyel 3,5 milyar izleyiciye ulaşan TGRT Belgesel TV canlı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destek ve himayelerinde, Afyonkarahisar Motor Sporları merkezinin ev sahipliğinde yapılan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışlarını takip etmek ve belgesel çekimi yapmak için Afyonkarahisarda bulunan İhlas Medya temsilcileri TGRT Genel Müdürü Sait Eken, İhlas Holding yönetim kurulu üyesi ve sosyal işler direktörü İrfan Arvas, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve TGRT Belgesel TV Görsel Yönetmeni Taha İbrahim Hancı, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı ziyaret etti.

Motokros yarışlarını canlı yayınladı: TGRT Belgesel MXGP Türkiye için Afyonkarahisar’da

Vali Aktaş, Afyonkarahisar’da yürütülen çalışmalar hakkında malumat aktarırken, İhlas Medya ekibi de çekilecek belgesel hakkında Aktaş’a bilgi verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası