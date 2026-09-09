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Ekonomi

İhracatı 8 ayda yüzde 4,6 arttı! Kimyada hedef 35 milyar dolar

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İhracatı 8 ayda yüzde 4,6 arttı! Kimyada hedef 35 milyar dolar

Türkiye kimya sektörü, 2026 yılının ilk 8 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artırarak 22,8 milyar dolara yükseltti. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 2026 yılı için belirlenen 35 milyar dolarlık ihracat hedefini koruduklarını söyledi.

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Türkiye kimya sektörü, 2026 yılının ilk 8 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artırarak 22,8 milyar dolara çıkardı. Yılın ilk yarısında 17,1 milyar dolarla tarihinin en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaşan sektör, ağustos ayında da 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, küresel ticaretteki belirsizlik, jeopolitik riskler ve maliyet baskısına rağmen 2026 yılı için belirlenen 35 milyar dolarlık ihracat hedefini koruduklarını söyledi.

Vefa İbrahim Aracı,
Başlık ResmiVefa İbrahim Aracı,

Avrupa’nın kimya sektörü açısından ana pazar olmayı sürdüreceğini belirten Aracı, “Ancak küresel ticaretteki değişim bize pazar çeşitliliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. İspanya ve Fas gibi pazarlarda elde ettiğimiz artışlar, doğru pazarlarda ciddi büyüme alanı bulunduğunu ortaya koyuyor. Avrupa’daki gücümüzü korurken ABD, Körfez, Latin Amerika ve Asya’da pazar çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye pazarına da değinen Aracı, sektörün yalnızca ihracat değil, ilerleyen dönemde üretim ve yatırım açısından da fırsatlar görebileceğine dikkat çekti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ
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