Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da konuştu: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Baba ocağında halka hitap eden Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Erdoğan, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu birliktelik içerisinde yeni başarılara ulaşılması temennisinde bulundu.

"AYNI BİRLİKTELİĞİ VE GAYRETİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar sürdürülen birlik ve beraberliğin bundan sonra da devam etmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysuda konuştu: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız

Erdoğan, “Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞAN SEÇİMLERİ DE BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ"

Konuşmasının devamında seçimlere değinen Erdoğan, önlerinde önemli bir süreç bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde yaklaşan seçimlerin başarıyla geride bırakılacağına inandığını söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysuda konuştu: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız

"Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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