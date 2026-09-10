Apple'dan yeni uygulama! Sağlık yaşınızı öğrenebileceksiniz

Apple, iPhone ve Apple Watch'tan elde edilen sağlık verilerini yapay zekâyla analiz edecek yenilenen sağlık uygulamasını duyurdu. Yeni sistem, kullanıcının kalp sağlığı, uyku ve fiziksel aktivite gibi verilerini değerlendirerek “Sağlık Yaşı” hesaplayacak ve dinlenme ya da aktivite konusunda kişiselleştirilmiş öneriler sunacak.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kullanıcıların sağlık verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş bilgiler sunmak üzere Apple Intelligence teknolojisini kullanan yenilenmiş sağlık uygulamasını duyurdu. Şirket, sistemin Apple’a ait akıllı saat ve akıllı cep telefonlarından elde edilen kalp sağlığı, uyku, fiziksel aktivite, metabolik sağlık, işitme ve beslenme gibi farklı alanlardaki verileri bir araya getireceğini açıkladı.

"SAĞLIK YAŞI" GERÇEK YAŞLA KARŞILAŞTIRILACAK

Ayrıca, yeni "Uzun Ömürlülük" bölümünde yer alacak "Sağlık Yaşı" özelliğini ile kullanıcının sağlık göstergeleri de kronolojik yaşıyla karşılaştıracak. Böylece sistem, dinlenme, kalp atış hızı, uyku, kalp atış hızı değişkenliği ve vücudun kullanabildiği maksimum oksijen miktarı gibi ölçümleri değerlendirebilecek.

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KAN ŞEKERİ VE KOLESTEROL SONUÇLARI DA EKLENECEK

Kullanıcılar ayrıca, kan şekeri testi ve kolesterol ölçümleri dahil laboratuvar sonuçlarını da sağlık verilerine ekleyebilecek. Apple ayrıca son dönemdeki fiziksel aktivite, uyku ve diğer sağlık verilerini analiz ederek günlük değerlendirme yapan "Hazırlık" özelliğini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu özelliğin kullanıcının mevcut durumuna göre dinlenme, tempoyu düşürme veya aktiviteye devam etme konusunda yönlendirme sağlayacağını belirtiyor.

KAMERA VE AKILLI SAATLE EVDE FİZİKSEL DEĞERLENDİRME

Şirket, evde gerçekleştirilebilecek fiziksel değerlendirmeler için de yapay zeka teknolojisinden faydalanacak. Akıllı cep telefonu kameraları ve saatler ile esneklik, güç, denge, hareket biçimi gibi alanlarda değerlendirme yapılabilecek.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLMEYECEK VE PAYLAŞILMAYACAK

Apple, bu değerlendirmelerin cihaz üzerinde işlendiğini ve görüntülerin kaydedilmediğini, saklanmadığını veya paylaşılmadığını açıkladı. Şirket, yenilenen sağlık uygulamasının bu yıl içinde ilk olarak İngilizce diliyle kullanıma sunulacağını, daha sonra diğer dillerin ekleneceğini bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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