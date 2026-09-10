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Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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AK Parti MKYK toplantısının ardından partiye katılan yeni belediye başkanları açıklandı. CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile birlikte Kayseri’den iki belediye başkanı ve Muş Sungu Belediyesi’nin Yeniden Refah Partili başkanı AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni isimlere rozetlerini taktı.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti'ye katılan yeni isimler de kamuoyuna duyuruldu.

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MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, farklı partilerden istifa ederek AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını açıkladı.

Dört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiDört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Çelik'in verdiği bilgilere göre, CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı.

Dört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiDört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Kayseri'de ise CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da AK Parti'ye geçti.

Dört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiDört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Bunun yanı sıra Muş'un Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.

Dört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiDört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına parti rozetlerini taktı.

Dört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Başlık ResmiDört belediye başkanı daha AK Partiye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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