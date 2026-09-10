İsmail Kartal, Bartuğ Elmaz tercihi hakkında konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Roma mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yı ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde değerlendirmeler yaptı.

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK"

İtalyan ekibini çok iyi analiz ettiklerini ve galibiyet hedefiyle sahada olacaklarını söyleyen Kartal, "Hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıl aradan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarımızla mutlu ederiz ve bu geceyi güzel ve galibiyetle kapatırız." şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ BİR ORTA SAHA İLE OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"

Bartuğ Elmaz tercihi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Bartuğ genç bir oyuncu, sezon başından bu yana bizimle. Antrenmanlarda çok iyi performans ortaya koydu. Güçlü bir orta saha ile oynamamız gerekiyordu. Bartuğ; topa basan, şut atan, terse top atan bir oyuncu, koşan bir oyuncu. Bu akşam onun için de güzel bir gece olacağını düşünüyorum." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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