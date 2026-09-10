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T-Otomobil

Seat Eylül ayı fiyat listesini güncelledi: İbiza 2 milyon TL’ye yaklaştı

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Seat Eylül ayı fiyat listesini güncelledi: İbiza 2 milyon TL’ye yaklaştı

Seat 2026 yılı Eylül fiyatlarını güncelledi. Peki Seat İbiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine Eylül ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farklı ne kadar? İşte model model Seat Eylül 2026 fiyat listesi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Seat, Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerine zam yaptı.

Peki Seat modellerinin 2026 yılı Eylül fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…

Seat markasının satışta olan modellerinden Leon, Arona ve Ateca 2026 ve 2025 model yılıyla satılırken, Ibiza ise sadece 2026 model yılı ile satışta.

Seat İbiza 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

ModelVersiyonYakıtModel YılıAğustos Fiyatı (TL)Eylül Fiyatı (TL)
IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style PlusBenzinli20261.857.0001.985.000

Seat Leon 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

ModelVersiyonYakıtModel YılıAğustos Fiyatı (TL)Eylül Fiyatı (TL)
LEON1.5 eTSI 116 PS DSG StylemHEV20262.380.0002.560.000
LEON1.5 eHybrid 204 PS DSG FRPHEV20252.930.1502.930.150

Seat Arona 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

ModelVersiyonYakıtModel YılıAğustos Fiyatı (TL)Eylül Fiyatı (TL)
ARONA1.0 TSI 116 PS DSG Style PlusBenzinli20261.968.0002.050.000
ARONA1.0 EcoTSI 115 PS DSG FRBenzinli20251.853.1501.853.150

Seat Ateca 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

ModelVersiyonYakıtModel YılıAğustos Fiyatı (TL)Eylül Fiyatı (TL)
ATECA1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style PlusBenzinli20262.561.0002.665.000
ATECA1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition'Benzinli20262.919.1502.919.150

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