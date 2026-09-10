Seat Eylül ayı fiyat listesini güncelledi: İbiza 2 milyon TL’ye yaklaştı

Seat 2026 yılı Eylül fiyatlarını güncelledi. Peki Seat İbiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine Eylül ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farklı ne kadar? İşte model model Seat Eylül 2026 fiyat listesi.

Seat, Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerine zam yaptı.

Peki Seat modellerinin 2026 yılı Eylül fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…

Seat markasının satışta olan modellerinden Leon, Arona ve Ateca 2026 ve 2025 model yılıyla satılırken, Ibiza ise sadece 2026 model yılı ile satışta.

Seat İbiza 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Ağustos Fiyatı (TL) Eylül Fiyatı (TL) IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli 2026 1.857.000 1.985.000

Seat Leon 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Ağustos Fiyatı (TL) Eylül Fiyatı (TL) LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG Style mHEV 2026 2.380.000 2.560.000 LEON 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR PHEV 2025 2.930.150 2.930.150

Seat Arona 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Ağustos Fiyatı (TL) Eylül Fiyatı (TL) ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli 2026 1.968.000 2.050.000 ARONA 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR Benzinli 2025 1.853.150 1.853.150

Seat Ateca 2026 yılı Eylül ayı güncel fiyat listesi

Model Versiyon Yakıt Model Yılı Ağustos Fiyatı (TL) Eylül Fiyatı (TL) ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli 2026 2.561.000 2.665.000 ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli 2026 2.919.150 2.919.150

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