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Politika

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı

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Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AK Parti'nin kadın belediye başkanları buluşmasına katıldı. Fıçı'nın AK Parti'ye geçtiği böylece kesinleşmiş oldu.

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Foça Belediye Saniye Bora Fıçı’nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ardından rozet takıp AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti.

Aralarında Fıçı'nın da bulunduğu AK Partili kadın belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının sonrasında toplu çekilen fotoğraf AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti." notuyla paylaşıldı. Böylece Fıçı'nın AK Parti'ye geçtiği de kesinleşmiş oldu.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Partiye katıldı
Başlık ResmiFoça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Partiye katıldı

İZMİR’DE AK PARTİLİ BELEDİYE SAYISI 3 OLDU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Aydın Pehlivan’ın kazanmasıyla Menemen Belediyesi'ni AK Parti kazanmıştı.

Menderes’te ise Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanması ve görevden alınmasının sonrasında yapılan başkan vekili seçiminde AK Partili Asuman Şen’in kazanmasıyla belediye yönetimi AK Parti’ye geçmişti.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın da AK Parti'ye katılması ile beraber İzmir’de AK Parti’nin yönettiği belediye sayısı 3’e yükselmiş oldu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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