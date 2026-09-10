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Karısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşmada adliye savaş alanına döndü

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Elazığ'da kocası tarafından 7 kurşunla öldürülen Sümeyye Yıldız davasında ilk duruşma görüldü. Adliye koridorunda iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya döndü, 4 kişi gözaltına alındı.

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25 Kasım 2025 tarihinde Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak'ta, 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ailevi nedenlerden ötürü çıkan kavgada kocası E.Y. tarafından 7 el ateş edilerek öldürmüştü.

AİLE ÜYELERİ BİRBİRLERİNE GİRDİ

Yaşanan olayın ardından olayın ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Adliyeye gelen taraf yakınları sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

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Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince kavgaya karışan 4 şüphelinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Karısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşmada adliye savaş alanında döndü
Başlık ResmiKarısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşmada adliye savaş alanında döndü
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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