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Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler! Kimler cezalı, kimler sakat?

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Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler! Kimler cezalı, kimler sakat?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra yeniden lig aşamasında mücadele edecek. Sarı-lacivertli temsilcinin ilk hafta karşılaşmasındaki rakibi İtalya'nın güçlü ekiplerinden Roma olacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın kadro tercihleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kimler cezalı, kimler sakat merak edilirken Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler de şekillenmeye başladı...

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Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de kimlerin forma giyemeyeceği ve teknik heyetin sahaya hangi 11'le çıkacağı merak ediliyor. Roma'nın İstanbul kafilesi ise belli oldu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe karşılaşması için belirlediği kadroyu açıkladı. İşte, Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler!

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA KİMLER CEZALI, KİMLER SAKAT?

Matteo Guendouzi, UEFA tarafından verilen 2 maçlık men cezası nedeniyle İtalyan temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin Roma karşılaşmasındaki bir diğer eksik ismi Marco Asensio olacak. Sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında takımının formasını giyemeyecek.

Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler cezalı, kimler sakat?
Başlık ResmiFenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler cezalı, kimler sakat?

FENERBAHÇE-ROMA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11'LER

Roma Teknik Direktörü Gasperini, İstanbul kafilesinde yer alacak kamp kadrosundaki isimleri belirledi.

Kaleciler: Svilar, De Marzi, Gollini.

Savunma: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Orta Saha: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.

Forvet: Castro, Malen, Soule, Dybala.

Fenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler cezalı, kimler sakat?
Başlık ResmiFenerbahçe-Roma maç kadrosu muhtemel ilk 11ler! Kimler cezalı, kimler sakat?

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriç

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Kone, Cristante, Molina, Wesley, Soule, Dybala, Male

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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