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Ekonomi

ABD ve Avrupa'da kritik veri açıklandı, altın düştü! Gramda 80 liralık kayıp

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ABD ve Avrupa'da kritik veri açıklandı, altın düştü! Gramda 80 liralık kayıp

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde artması ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Gramda 80 liralık, onsta ise 50 dolarlık düşüş oldu.

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ABD ve Avrupa'dan gelen veri akışı altında düşüşe neden oldu. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı. Avrupa Merkez Bankası ise 3 temel politika faizini 25'er baz puan artırdı. Bu gelişme sonrası altında düşüş yaşandı.

ONS ALTINDA 50 DOLARLIK DÜŞÜŞ

Bugün 4.324-4.434 dolar aralığında hareket eden ons altın, veri akışı sonrası 50 dolarlık bir geri çekilme yaşandı. Ons altın 4.386 dolardan 4.336 dolara kadar indi. Ons altın daha sonra 4.345 dolar seviyesinde dengelendi.

GRAMDA 80 LİRALIK KAYIP

6.742 lira ile 6.909 lira arasında hareket eden gram altın ise, kritik veriler sonrası 80 liralık düşüş yaşadı. Gram altın 6.845 liradan 6.765 liraya kadar indi. Gram altın daha sonra 6.770 lira seviyelerinde dengelendi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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