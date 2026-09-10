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Atlas Çağlayan'ın annesinden mahkemenin kararına itiraz: Adalet sağlanmadı

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İstanbul Güngören'de 14 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, zanlıya verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük cezaya itiraz etti. Cezanın yatarının 6 yıl olduğunu söyleyen acılı anne "Atlas'ın adaleti sağlanmadı" dedi.

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İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi ile alakalı görülen davada 14 yaşındaki E.Ç.'ye verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü tepki gösterdi. Ünlü, karara istinaf mahkemesinde itiraz edeceklerini söyleyerek, "Atlas'ın adaleti sağlanmadı" dedi.

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili adli süreçteki çocuk E.Ç. (14) 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü Atlas'ın mezarı başında açıklamalar yaptı.

Atlas Çağlayanın annesinden mahkemenin kararına itiraz: Adalet sağlanmadı
Başlık ResmiAtlas Çağlayanın annesinden mahkemenin kararına itiraz: Adalet sağlanmadı

"KATİLE ÖDÜL GİBİ CEZA"

Anne Gülhan Ünlü, sanık E.Ç.'ye verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük cezaya tepki gösterirken, cezaya istinaf mahkemesinde itiraz edeceklerini belirtti. Anne Güllü, "18 yıllık cezanın bizde hiçbir şekilde kabulü yoktur. Bu cezaya zaten istinaf mahkemesinde itiraz edeceğiz. Hakim hanım bugün karar açıklaması yapmadan önce şöyle bir söylemi oldu her iki taraf için de hakkaniyetli bir karar verileceğini söylemişti. Ama maalesef ki bu hakkaniyetli karar Atlas tarafından olmadı. Mağduru korumadı. Ve ailecek bize verilmiş bir ceza oldu açıkçası. Biz 18 yıl cezanın yatarının 18 yıl olmadığını her defasında, yani 21 yılın da 21 yıl olmadığını her defasında zaten anlattık. 18 yıllık cezanın yatarı ilk önce çocuk yaşından dolayı, çocuk diye adlandırıldığı için üçte biri düşüyor. Geri kalan 12 yılında 1 günü 2 güne sayılarak yatarı oluyor. Bunun da 4 yılı kapalı cezaevinde, geri kalan 2 yılı da açıkta oluyor. Yani bu şimdi bir ceza olmuyor bizim için. Bu bizi cezalandırmak oluyor. Katile ödül gibi bir ceza açıkçası" açıklamasını yaptı.

Atlas Çağlayanın annesinden mahkemenin kararına itiraz: Adalet sağlanmadı
Başlık ResmiAtlas Çağlayanın annesinden mahkemenin kararına itiraz: Adalet sağlanmadı

"ÇOK FAZLA TEHDİT ALDIK 8 AY İÇİNDE"

Anne Ünlü, mesaj yoluyla tehditler aldığını söyleyerek, "Ama onun dışında asıl bir de şu tarz durumlar da yaşıyoruz. Duruşmadan sonra tehditler tekrar gelmeye başladı. Bu kadar acımızın içerisinde bir de bize tehdit etmeye kalkıyorlar. Mesaj yoluyla geliyor. Mahkeme öncesinde de arama olarak geliyordu. Şimdi de mesaj yoluyla gelmeye başladı. Savcılık bununla ilgili şu anda soruşturma yürütmeye başladı. Yani eninde sonunda yakalanıyorlar. Çok fazla tehdit aldık zaten biz bu 8 ay içerisinde. Tehdit edenlerin çoğu da cezalandırıldı zaten. Bir tanesinde yağma davamız vardı. Onda 6 yıl civarında bir 6-7 yıl civarında tam hatırlamıyorum şu anda ama bir cezaya çarptırıldı. Hangi cesaretle de bunu yapıyorlar ben anlamıyorum. İşte bu cezasızlık algısından kaynaklanıyor. Bu tehdit edenler de kendilerinin çete üyesi olduğunu söylüyorlar. Yani bu kadar acımızın içerisinde, bu üzüntümüzün içerisinde bir de bu insanların bizi tehdit etmeleriyle uğraşıyoruz. Savcılık bununla ilgileniyor zaten şu anda" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Atlas Çağlayan
GÜNDEM

Atlas Çağlayan'ın ölümünde dava günü: Katil Efe Ç.'ye 18 yıl 10 ay hapis
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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