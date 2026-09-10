Türkiye'nin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN, Mısır'daki El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi'nde vitrine çıktı. Al-Monitor, Ankara ile Kahire'nin Mısır'ın KAAN programına katılım ihtimalini değerlendirdiğini, işbirliğinin ortak üretime kadar uzanabileceğini ileri sürdü.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a uluslararası ilgi büyüyor. Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı projesinde işbirliği imkanları genişlerken, bu kez Mısır'ın KAAN programına katılabileceği iddiası geldi.

Al-Monitor, Ankara ile Kahire'nin işbirliğini değerlendirdiğini, bunun ortak üretime kadar uzanabileceğini yazdı.

KAAN MISIR'DA VİTRİNE ÇIKTI

Türkiye'nin en büyük havacılık ve uzay üreticisi TUSAŞ, KAAN'ı El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi'nde sergiledi. Mısır Savunma Bakanlığına göre fuar, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

KAAN'ın yanı sıra Türk savunma sanayisinin diğer önemli şirketleri ASELSAN ve MKE de Mısır'da yerini aldı. MKE, TOLGA kısa menzilli hava savunma sistemini sergilerken ASELSAN radar, hava savunma, elektronik harp, haberleşme ve hassas güdüm teknolojilerini tanıttı.

Türkiyenin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti

TÜRKİYE-MISIR SAVUNMA İŞBİRLİĞİ HIZLANDI

KAAN iddiası, Ankara ile Kahire arasındaki askeri ilişkilerin güçlendiği bir dönemde geldi. İki ülke Eylül 2025'te Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Temmuz ayında düzenlenen "Golden Eagle 2026" tatbikatında Türk ve Mısır kuvvetleri birlikte eğitim yaptı. Milli Savunma Bakanı Güler ile Mısırlı mevkidaşı Zaher de 13 Temmuz'da savunma işbirliğine ilişkin niyet mektubu imzaladı.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KAAN YORUMU

Al-Monitor, Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Doğu Akdeniz'deki askeri denkleme de yansıyabileceği değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Kahire ile daha yakın güvenlik koordinasyonunun Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri işbirliğine karşı Türkiye açısından denge sağlayabileceği öne sürüldü.

Türkiyenin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti

YUNAN BASINI TÜRKİYE'NİN HAMLESİNİ YAZDI

Türkiye'nin Mısır ile savunma ilişkilerini güçlendirdiği dönemde Yunan basını da Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşmayı mercek altına aldı. Yunanistan merkezli Capital.gr, "Türkiye ve Mısır, Libya'da oyunun kurallarını değiştiriyor – Yunanistan için neyin söz konusu olduğu" başlıklı analizinde, Türkiye'nin Libya'daki artan etkisinin Atina açısından oluşturabileceği sonuçlara yer verdi.

Analizde, Türkiye'nin Trablus'taki güçlü konumunu korurken Doğu Libya ve Bingazi ile doğrudan temaslarını geliştirmesinin yıllardır Yunanistan'ın lehine işleyen dengeleri değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Capital.gr, Ankara'nın hem Trablus hem de Bingazi ile iletişim kurabilmesi, Mısır'ın da Batı Libya ile temaslarını genişletmesi halinde Türkiye ile Mısır'ın Libya'daki güç dengesinde çok daha etkili iki aktöre dönüşebileceğini yazdı.

"YUNANİSTAN İÇİN DAHA ELVERİŞSİZ OLUR"

Yunan analizinde özellikle Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin dikkat çekici bir senaryoya yer verildi. Ankara'nın ilerleyen dönemde Doğu Libya'nın da desteğini alabilecek yeni veya değiştirilmiş bir anlaşma arayışına girebileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Böyle bir gelişmenin Atina açısından sonuçları ise şu değerlendirmeyle anlatıldı:

"Yeni bir anlaşma Trablus, Bingazi, Temsilciler Meclisi ve Haftar ailesinin kabulünü kazanırsa, Atina önemli bir siyasi argümanını yitirecektir: Türk-Libya anlaşmasının tek bir Libya fraksiyonunun ürünü olduğu iddiası. Yunanistan'ın hukuki argümanı otomatik olarak değişmeyecek olsa da, diplomatik güç dengesi gözle görülür şekilde daha elverişsiz hale gelecektir."

ATİNA'NIN TAKİBİNDE ANKARA-BİNGAZİ-KAHİRE ÜÇGENİ

Capital.gr, Atina açısından yakından izlenmesi gereken gelişmenin Ankara-Bingazi-Kahire üçgeni olduğunu değerlendirdi.

Analizde, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerini geliştirirken aynı anda hem Trablus hem de Doğu Libya'daki etkisini güçlendirmesi halinde Doğu Akdeniz'deki güç dengesinde Yunanistan'ın çıkarlarını doğrudan etkileyebilecek farklı bir tablo oluşabileceği savunuldu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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