Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Türkiye'nin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye'nin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN, Mısır'daki El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi'nde vitrine çıktı. Al-Monitor, Ankara ile Kahire'nin Mısır'ın KAAN programına katılım ihtimalini değerlendirdiğini, işbirliğinin ortak üretime kadar uzanabileceğini ileri sürdü.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a uluslararası ilgi büyüyor. Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı projesinde işbirliği imkanları genişlerken, bu kez Mısır'ın KAAN programına katılabileceği iddiası geldi.

Al-Monitor, Ankara ile Kahire'nin işbirliğini değerlendirdiğini, bunun ortak üretime kadar uzanabileceğini yazdı.

KAAN MISIR'DA VİTRİNE ÇIKTI

Türkiye'nin en büyük havacılık ve uzay üreticisi TUSAŞ, KAAN'ı El Alamein Uluslararası Hava Gösterisi'nde sergiledi. Mısır Savunma Bakanlığına göre fuar, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

KAAN'ın yanı sıra Türk savunma sanayisinin diğer önemli şirketleri ASELSAN ve MKE de Mısır'da yerini aldı. MKE, TOLGA kısa menzilli hava savunma sistemini sergilerken ASELSAN radar, hava savunma, elektronik harp, haberleşme ve hassas güdüm teknolojilerini tanıttı.

Türkiyenin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti
Başlık ResmiTürkiyenin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti

TÜRKİYE-MISIR SAVUNMA İŞBİRLİĞİ HIZLANDI

KAAN iddiası, Ankara ile Kahire arasındaki askeri ilişkilerin güçlendiği bir dönemde geldi. İki ülke Eylül 2025'te Doğu Akdeniz'de 13 yıl aradan sonra ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Temmuz ayında düzenlenen "Golden Eagle 2026" tatbikatında Türk ve Mısır kuvvetleri birlikte eğitim yaptı. Milli Savunma Bakanı Güler ile Mısırlı mevkidaşı Zaher de 13 Temmuz'da savunma işbirliğine ilişkin niyet mektubu imzaladı.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KAAN YORUMU

Al-Monitor, Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Doğu Akdeniz'deki askeri denkleme de yansıyabileceği değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Kahire ile daha yakın güvenlik koordinasyonunun Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri işbirliğine karşı Türkiye açısından denge sağlayabileceği öne sürüldü.

Türkiyenin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti
Başlık ResmiTürkiyenin milli muharip uçağında sürpriz gelişme! Bir ülke daha KAAN için harekete geçti

YUNAN BASINI TÜRKİYE'NİN HAMLESİNİ YAZDI

Türkiye'nin Mısır ile savunma ilişkilerini güçlendirdiği dönemde Yunan basını da Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşmayı mercek altına aldı. Yunanistan merkezli Capital.gr, "Türkiye ve Mısır, Libya'da oyunun kurallarını değiştiriyor – Yunanistan için neyin söz konusu olduğu" başlıklı analizinde, Türkiye'nin Libya'daki artan etkisinin Atina açısından oluşturabileceği sonuçlara yer verdi.

Analizde, Türkiye'nin Trablus'taki güçlü konumunu korurken Doğu Libya ve Bingazi ile doğrudan temaslarını geliştirmesinin yıllardır Yunanistan'ın lehine işleyen dengeleri değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Capital.gr, Ankara'nın hem Trablus hem de Bingazi ile iletişim kurabilmesi, Mısır'ın da Batı Libya ile temaslarını genişletmesi halinde Türkiye ile Mısır'ın Libya'daki güç dengesinde çok daha etkili iki aktöre dönüşebileceğini yazdı.

"YUNANİSTAN İÇİN DAHA ELVERİŞSİZ OLUR"

Yunan analizinde özellikle Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin dikkat çekici bir senaryoya yer verildi. Ankara'nın ilerleyen dönemde Doğu Libya'nın da desteğini alabilecek yeni veya değiştirilmiş bir anlaşma arayışına girebileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Böyle bir gelişmenin Atina açısından sonuçları ise şu değerlendirmeyle anlatıldı:

"Yeni bir anlaşma Trablus, Bingazi, Temsilciler Meclisi ve Haftar ailesinin kabulünü kazanırsa, Atina önemli bir siyasi argümanını yitirecektir: Türk-Libya anlaşmasının tek bir Libya fraksiyonunun ürünü olduğu iddiası. Yunanistan'ın hukuki argümanı otomatik olarak değişmeyecek olsa da, diplomatik güç dengesi gözle görülür şekilde daha elverişsiz hale gelecektir."

ATİNA'NIN TAKİBİNDE ANKARA-BİNGAZİ-KAHİRE ÜÇGENİ

Capital.gr, Atina açısından yakından izlenmesi gereken gelişmenin Ankara-Bingazi-Kahire üçgeni olduğunu değerlendirdi.

Analizde, Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerini geliştirirken aynı anda hem Trablus hem de Doğu Libya'daki etkisini güçlendirmesi halinde Doğu Akdeniz'deki güç dengesinde Yunanistan'ın çıkarlarını doğrudan etkileyebilecek farklı bir tablo oluşabileceği savunuldu.

ÖNERİLEN HABERLER
KAAN ve ATAK
GÜNDEM

KAAN ve ATAK'ın motorları tek çatı altında üretilecek! Türkiye'nin yetenekleri 'TEI TEKNOLOJİ'de birleşiyor

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
74 bin TL gelir, 222 milyon TL hesap trafiği!
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
Sanayi sitesindeki silahlı kavgada kan donduran anlar
MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!
MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!
Ev sahiplerini vurdu, avukatı yaraladı
FİYATLAR BELLİ OLDU!
FİYATLAR BELLİ OLDU!
İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
'SADECE TEDARİK ETMEYECEK'
'SADECE TEDARİK ETMEYECEK'
Bir ülke daha KAAN için harekete geçti!
"GİZLİ KAMERAYLA KAYDETTİLER"
İlk kez hakim karşısında! Uyuşturucu, cinsel ilişki itirafları
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
Avrupa sahnesinde endişe verici tablo
İBRE TERSİNE DÖNDÜ!
İBRE TERSİNE DÖNDÜ!
İkinci el otoda fiyatlar ilk kez düştü
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
F-35 ALIMINDA SKANDAL!
F-35 ALIMINDA SKANDAL!
İsviçreli Bakan sözleşmeyi okumadı, bedeli ağır oldu
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
F.Bahçe’nin eski stoperinin şaşırtan Pereira anısı
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
Eski Belediye Başkanı'nı yakacak sözler
AYNI HATALAR, ŞOK KAYIPLAR!
AYNI HATALAR, ŞOK KAYIPLAR!
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
TÜRKİYE FRANSA'YI SOLLADI
TÜRKİYE FRANSA'YI SOLLADI
"Bizi her alanda geçtiler" diye sitem ettiler
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
BES birikimlerini faizsiz değerlendirebilir miyim?
BES birikimlerini faizsiz değerlendirebilir miyim?
Kaydet
Türk dünyasını yakınlaştıracak karar! Özbekistan alfabesini değiştiriyor
Özbekistan'dan dikkat çeken Türkçe hamlesi! Alfabe değişiyor
Kaydet
74 bin TL gelir, 222 milyon TL hesap trafiği! “Kara Haydar”ın servet sırrını MASAK çözdü
“Kara Haydar”ın servet sırrını MASAK çözdü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.