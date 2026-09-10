Özbekistan, Türk dünyasıyla alfabe birliği için tarihi bir adım attı. Senatonun kabul ettiği düzenlemeyle "ş, ç, ö ve ğ" harfleri Özbek alfabesine geri dönüyor.

Türk dünyasında ortak alfabe hedefi için Özbekistan'dan önemli bir adım geldi. Senato, Özbek alfabesini Türkiye başta olmak üzere Latin alfabesi kullanan Türk ülkeleriyle daha uyumlu hale getirecek düzenlemeyi kabul etti.

"Ş, Ç, Ö VE Ğ" HARFLERİ KULLANILACAK

Yeni Özbek alfabesi, mevcut 26 harf ve 3 harf birleşiminin yerine 28 harf ile bir kesme işaretinden oluşacak.

Düzenlemeyle "o‘", "g‘", "sh" ve "ch" şeklindeki kullanımlar sırasıyla "ö", "ğ", "ş" ve "ç" olarak değiştirilecek. Mevcut alfabedeki "ng" harf birleşimi de yeni sistemde yer almayacak.

Böylece Özbek alfabesinin başta Türkiye olmak üzere Latin alfabesini kullanan Türk dünyasındaki alfabelerle benzerliği artırılacak.

Türk dünyasını yakınlaştıracak karar! Özbekistan alfabesini değiştiriyor

SON İMZA MİRZİYOYEV'DEN

Senatodan geçen kanun, onay için Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e gönderildi. Yeni alfabe, Mirziyoyev'in kanunu imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

Değişiklik bir anda uygulanmayacak. Resmi belgelerden kamu kurumlarının logolarına, para birimlerinden tabelalara kadar mevcut alfabenin belirli bir süre daha kullanılmasına izin verilecek. Geçiş takvimi hazırlanacak eylem planıyla belirlenecek.

1995'TE ÇIKARILMIŞLARDI, YENİDEN GELİYORLAR

Özbekistan'ın alfabe serüveninde "ş", "ç", "ö" ve "ğ" harflerinin ayrı bir yeri bulunuyor. Ülke, Sovyetler Birliği döneminde 1929-1940 yıllarında Latin, 1940'tan sonra ise Kiril alfabesini kullandı.

Bağımsızlığın ardından 1993'te yeniden Latin alfabesine geçiş kararı alındı. O dönem kullanılan "ş", "ç", "ö" ve "ğ" harfleri, 1995'te yapılan değişiklikle kaldırılarak bunların yerine "sh", "ch", "o‘" ve "g‘" kullanımları getirildi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 2021'de aldığı kararla tamamen Latin alfabesine geçiş ve Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye yaklaştırılması için çalışmalar hızlandırıldı. Senatonun kabul ettiği son düzenlemeyle "ş", "ç", "ö" ve "ğ" harfleri Özbek alfabesine yeniden dönüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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