Omoda ve Jaecoo’ya yeni zam! Eylül fiyatları belli oldu
Omoda ve Jaecoo Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Eylül ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.
Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapıyor. Markanın Eylül 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.
Omoda&Jaecoo modelleri, Eylül ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.
OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR
Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ilgi çekiyor.
Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Omoda 5’e Ağustos ayının ardından Eylül ayında da zam geldi. Temmuz ayında 2.099.000 TL’den satılan modelin fiyatı Ağustos ayında 2.275.000 TL’ye Eylül’de ise 2.300.000 TL’ye çıktı.
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Ağustos Fiyatı
|Eylül Fiyatı
|Ultima
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.275.000 TL
|2.300.000 TL
Omoda 7’ye de zam geldi. Temmuz ayında 2.680.000 TL’den satılan Omoda 7 Ağustos ayında 2.850.000 TL’ye yükselmişti. Modele Eylül ayında da küçük bir zam geldi. İşte Omoda 7 Eylül ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Ağustos Fiyatı
|Eylül Fiyatı
|NEO
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.850.000 TL
|2.890.000 TL
Jaecoo 7 Eylül ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Çekiş
|Şanzıman
|Yakıt Tipi
|Motor Hacmi ve Gücü
|Temmuz Fiyatı
|Ağustos Fiyatı
|Eylül Fiyatı
|Revive
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.330.000 TL
|2.390.000 TL
|2.390.000 TL
|Revive (2025)
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.270.000 TL
|2.270.000 TL
|2.270.000 TL
|Evolve
|4x2
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.550.000 TL
|2.580.000 TL
|2.600.000 TL
|Evolve
|4x4
|7 İleri Otomatik DCT
|Benzin
|1.598 cc - 145 bg
|2.770.000 TL
|2.880.000 TL
|2.910.000 TL