Omoda ve Jaecoo Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Eylül ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.

Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapıyor. Markanın Eylül 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.

Omoda&Jaecoo modelleri, Eylül ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ilgi çekiyor.

Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Omoda 5’e Ağustos ayının ardından Eylül ayında da zam geldi. Temmuz ayında 2.099.000 TL’den satılan modelin fiyatı Ağustos ayında 2.275.000 TL’ye Eylül’de ise 2.300.000 TL’ye çıktı.

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Ağustos Fiyatı Eylül Fiyatı Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.275.000 TL 2.300.000 TL



Omoda 7’ye de zam geldi. Temmuz ayında 2.680.000 TL’den satılan Omoda 7 Ağustos ayında 2.850.000 TL’ye yükselmişti. Modele Eylül ayında da küçük bir zam geldi. İşte Omoda 7 Eylül ayı fiyat listesi…

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Ağustos Fiyatı Eylül Fiyatı NEO 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.850.000 TL 2.890.000 TL





Omoda ve Jaecoo’ya yeni zam! Eylül fiyatları belli oldu

Jaecoo 7 Eylül ayı fiyat listesi…

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Temmuz Fiyatı Ağustos Fiyatı Eylül Fiyatı Revive 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.330.000 TL 2.390.000 TL 2.390.000 TL Revive (2025) 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.270.000 TL 2.270.000 TL 2.270.000 TL Evolve 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.550.000 TL 2.580.000 TL 2.600.000 TL Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.770.000 TL 2.880.000 TL 2.910.000 TL







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