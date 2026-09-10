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T-Otomobil

Omoda ve Jaecoo’ya yeni zam! Eylül fiyatları belli oldu

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Omoda ve Jaecoo’ya yeni zam! Eylül fiyatları belli oldu

Omoda ve Jaecoo Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Eylül ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapıyor. Markanın Eylül 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.

Omoda&Jaecoo modelleri, Eylül ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ilgi çekiyor.

Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Omoda 5’e Ağustos ayının ardından Eylül ayında da zam geldi. Temmuz ayında 2.099.000 TL’den satılan modelin fiyatı Ağustos ayında 2.275.000 TL’ye Eylül’de ise 2.300.000 TL’ye çıktı.

VersiyonÇekişŞanzımanYakıt TipiMotor Hacmi ve GücüAğustos FiyatıEylül Fiyatı
Ultima4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.275.000 TL2.300.000 TL


Omoda 7’ye de zam geldi. Temmuz ayında 2.680.000 TL’den satılan Omoda 7 Ağustos ayında 2.850.000 TL’ye yükselmişti. Modele Eylül ayında da küçük bir zam geldi. İşte Omoda 7 Eylül ayı fiyat listesi…

VersiyonÇekişŞanzımanYakıt TipiMotor Hacmi ve GücüAğustos FiyatıEylül Fiyatı
NEO4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.850.000 TL2.890.000 TL


Omoda ve Jaecoo’ya yeni zam! Eylül fiyatları belli oldu
Başlık ResmiOmoda ve Jaecoo’ya yeni zam! Eylül fiyatları belli oldu

Jaecoo 7 Eylül ayı fiyat listesi…

VersiyonÇekişŞanzımanYakıt TipiMotor Hacmi ve GücüTemmuz FiyatıAğustos FiyatıEylül Fiyatı
Revive4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.330.000 TL2.390.000 TL2.390.000 TL
Revive (2025)4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.270.000 TL2.270.000 TL2.270.000 TL
Evolve4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.550.000 TL2.580.000 TL2.600.000 TL
Evolve4x47 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.770.000 TL2.880.000 TL2.910.000 TL



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