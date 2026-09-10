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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 765 bin liraya geriledi

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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 765 bin liraya geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 765 bin liraya geriledi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 540 milyon 432 bin 664,47 lira olarak gerçekleşti.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 757 bin 500 lirayı, en yüksek 6 milyon 897 bin 800 lirayı gören​​​​​​​ standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 765 bin lira oldu.

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Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 840 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 212 milyon 269 bin 811,11 lira, işlem miktarı ise 469,64 kilogram oldu.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 765 bin liraya geriledi
Başlık ResmiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 765 bin liraya geriledi

TOPLAM İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 540 MİLYON 432 BİN 664,47 LİRA

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 540 milyon 432 bin 664,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.840.000,004.360,00
En Düşük6.757.500,004.376,35
En Yüksek6.897.800,004.425,00
Kapanış6.765.000,004.378,00
Ağırlıklı Ortalama6.840.804,644.388,22
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.212.269.811,11
Toplam İşlem Miktarı (Kg)469,64
Toplam İşlem Adedi53


Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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