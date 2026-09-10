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Ekonomi

Ekonomistler, Merkez'in faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler

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Ekonomistler, Merkez'in faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 37’de sabit tutarken, uzmanlarda faiz kararını değerlendirdi. Uzmanlar, ''Mevcut enflasyon görünümünün korunması halinde TCMB'nin ekim ve aralık toplantılarında 100'er baz puanlık indirimlerle politika faizini yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekebileceğini değerlendiriyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Merkez Bankasının gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 35,5'te sabit tutulduğu bildirilen duyuruda, "Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir." denildi.

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Duyuruda, iktisadi faaliyete ilişkin verilerin ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının iç talepteki zayıf seyri teyit ettiği belirtilerek, diğer taraftan jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "TCMB'nin risklere karşı koridor üst sınırı genişliğini asimetrik olarak yüksek tutmaya devam ettiği görülürken, beklentiler paralelinde bir adımla devam etmesi Türk lirası açısından nötr bir gelişme oldu." dedi.

Kurulun ana eğilimde eylülde devam edecek düşüş beklentisini ifade ederek iç talepteki zayıflık nedeniyle arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının dezenflasyonu desteklediği mesajını verdiğini belirten Bürümcekçi, duyuruda enerji fiyatları kaynaklı risklere dikkat çekilerek temkinli duruşun korunduğunu kaydetti.

Ekonomistler, Merkezin faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler
Başlık ResmiEkonomistler, Merkezin faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler

Bürümcekçi, para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesinin tekrarlanarak bir süre daha mevcut duruşun korunacağı sinyalinin verildiğini söyledi.

Kurulun makroihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının değişmediğine vurgu yapan Bürümcekçi, bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü dile getirdi.

TCMB'nin küresel belirsizlikler nedeniyle bir sonraki toplantıya ilişkin net bir sinyal vermemeyi tercih ettiğinin altını çizen Bürümcekçi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yılın kalan döneminde küresel enerji fiyatlarında bir iyileşme gözlenmesi durumunda ise TCMB'nin sınırlı bir politika faizi indirim alanı (maksimum 200 baz puan) oluşabileceği söylenebilir. Bu bağlamda 22 Ekim'de gerçekleşecek PPK toplantısına kadar küresel gelişmeler, enflasyon görünümü ve rezerv gelişmeleri, TCMB tarafından yakından takip edilecektir. Son haber ajansları anketlerinde de yıl sonu politika faizi medyan beklentisi yüzde 35'e yükselmiş görünüyordu."

Ekonomistler, Merkezin faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler
Başlık ResmiEkonomistler, Merkezin faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler

TCMB, DEZENFLASYONDAKİ İLERLEMEYE RAĞMEN TEMKİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRÜYOR

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de karar metninin önceki toplantıya kıyasla enflasyon görünümü açısından daha olumlu ancak iç talep tarafında daha temkinli bir dile geçtiğini belirtti.

TCMB'nin dezenflasyondaki ilerlemeye rağmen temkinli duruşunu sürdürdüğünü ifade eden Gözgör, iktisadi faaliyet tarafında iç talepteki zayıf seyrin sürdüğü ve talep koşullarının dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Gözgör, bu çerçevenin korunmasını, enflasyon üzerindeki talep kaynaklı baskıların sınırlı kalması açısından para politikası için destekleyici bulduklarını söyledi.

Ekonomistler, Merkezin faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler
Başlık ResmiEkonomistler, Merkezin faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler

İleriye dönük yönlendirmede değişiklik olmamasının ise temkinli duruşun korunduğuna işaret ettiğini belirten Gözgör, şunları kaydetti:

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ YIL SONUNDA YÜZDE 35 SEVİYESİNE ÇEKEBİLİR

"Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak ara hedeflerle uyumlu biçimde belirleneceği vurgulanmaya devam ediyor. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifadesinin korunması ve yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı yaklaşımın sürdürülmesi, TCMB'nin faiz indirimi konusunda toplantı bazlı ve veri odaklı hareket edeceğine işaret ediyor. Mevcut enflasyon görünümünün korunması halinde TCMB'nin ekim ve aralık toplantılarında 100'er baz puanlık indirimlerle politika faizini yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekebileceğini değerlendiriyoruz."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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