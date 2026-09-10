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Spor

Fenerbahçeli eski futbolcu emekli olduğunu açıkladı: Üzüntüyle veda ediyorum

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Fenerbahçeli eski futbolcu emekli olduğunu açıkladı: Üzüntüyle veda ediyorum

Fenerbahçe'de 2017-2020 yılları arasında forma giyen, son olarak ülkesinin takımlarından Colo-Colo'da görev yapan 38 yaşındaki Şilili oyuncu Mauricio Isla, 18 yıllık profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

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Kariyerinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Marsilya, Cagliari, Flamengo, Universidad Catolica, Independiente ve Colo-Colo'da forma giyen Mauricio Isla, kramponlarını asma kararı aldı.

Mauricio Isla
Başlık ResmiMauricio Isla

144 MAÇA ÇIKTI, 2 KITASAL ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan 38 yaşındaki Şilili futbolcu, "18 yıl boyunca bana kimliğimi, aidiyetimi ve hayatımın en güzel yıllarından birini veren formayı savundum. 144 maç, 2 Dünya Kupası, 6 Copa America finali ve Şili ile 2 kıtasal şampiyonluk... Üzüntüyle veda etmek istemiyorum. Bana öğrettikleri ve bana verdikleri her şey için futbolu onurlandırarak veda ediyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PERFFORMANSI

Mauricio Isla, 3 sezon Fenerbahçe formasını giydi. Sarı-lacivertli ekipte 91 maçta görev yapan Isla, bu karşılaşmalarda 12 asist yaptı ama gol sevinci yaşayamadı.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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