Türkiye PISA'da Fransa'yı solladı! "Bizi her alanda geçtiler" diye sitem ettiler

Fransız Le Figaro Etudiant, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin kaydettiği yükselişi mercek altına aldı. Türk öğrenciler matematik, okuma becerileri ve fen bilimlerinin tamamında Fransız öğrencileri geride bırakırken Türkiye, okuma becerilerinde 18'inci, fen bilimlerinde 19'uncu sıraya kadar yükseldi. Fransız gazete, "Türkiye, PISA tarafından incelenen her dalda Fransa'yı geçiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki yükselişi Fransa'da geniş yankı buldu. Le Figaro grubunun eğitim yayını Le Figaro Etudiant, "PISA sıralaması. Türkiye bu yılın en iyi ilerlemelerinden birini nasıl elde etti?" başlıklı haberinde Türk öğrencilerin performansına yer verdi.

91 ülkenin değerlendirildiği PISA sonuçlarını inceleyen Fransız yayın, Türkiye'nin hem sıralamada hem de öğrencilerin aldığı puanlarda en büyük ilerlemelerden birini kaydettiğine işaret etti.

Türkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler

"TÜRKİYE HER DALDA FRANSA'YI GEÇİYOR"

Haberde Türkiye ile Fransa arasındaki fark özellikle vurgulandı. Türkiye, Fransa'nın matematikte 6, okuma becerilerinde 10, fen bilimlerinde ise 8 sıra önünde yer aldı.

Le Figaro Etudiant sonuçları şu ifadelerle değerlendirdi:

"Türkiye, PISA tarafından incelenen her dalda Fransa'yı geçiyor. Bu uluslararası eğitim sıralamasının sonuçları 8 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılırken, Fransız öğrenciler çok kötü bir performans sergiliyor."

Fransız yayın, Türkiye'nin performansı için ayrıca, "OECD tarafından gerçekleştirilen 91 ülke sıralamasının birinci bölümünde, Türkiye işin içinden sıyrılan nadir ülkelerden biri" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler

OKUMADA 36'NCI SIRADAN 18'İNCİLİĞE

Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi okuma becerilerinde belirginleşti. Türkiye, 2022'de 36'ncı sırada bulunduğu okuma becerilerinde 2025'te 18'inci sıraya çıktı.

Matematikte 36'ncı sıradan 28'inci sıraya, fen bilimlerinde ise 31'inci sıradan 19'uncu sıraya yükseldi.

Puanlarda da artış yaşandı. Okuma becerilerinde 456 olan puan 472'ye, matematikte 454 olan puan 462'ye, fen bilimlerinde ise 476 olan puan 494'e çıktı. Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasını geçti.

Türkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler

"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ KALİTE AÇISINDAN DA ÖNE ÇIKIYOR"

Le Figaro Etudiant, yalnızca öğrencilerin aldığı puanlara değil, eğitim sistemine ilişkin PISA verilerine de yer verdi.

Haberde, "PISA incelemelerine göre Türk eğitim sistemi kalite açısından da öne çıkıyor" denildi.

OECD verilerine göre Türk öğrencilerin yüzde 68'i "işler zorlaştığında ek çaba sarf ettiğini" söyledi. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 60'ta kaldı.

Türk öğrencilerin yüzde 74'ü ise öğretmenlerinin her öğrencinin eğitimine ilgi gösterdiğini ifade etti.

FRANSIZ ANALİST TÜRKİYE'NİN REFORMLARINA İŞARET ETTİ

OECD analisti Charbonnier, Türkiye'nin dezavantajlı eğitim kurumlarına yönelik politikalar geliştirdiğini ve öğretmen açığının daha düşük olduğunu söyledi.

Le Figaro Etudiant, Türkiye'nin son 25 yılda eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla kapsamlı reformlar gerçekleştirdiğini de yazdı. Haberde, 2000'li yılların başından itibaren eğitime erişimin artırılması, okuryazarlığın düşük olduğu illere ağırlık verilmesi ve kız ile erkek öğrenciler arasındaki eğitim eşitsizliğinin azaltılması için atılan adımlara yer verildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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