Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Türkiye PISA'da Fransa'yı solladı! "Bizi her alanda geçtiler" diye sitem ettiler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye PISA'da Fransa'yı solladı!

Fransız Le Figaro Etudiant, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin kaydettiği yükselişi mercek altına aldı. Türk öğrenciler matematik, okuma becerileri ve fen bilimlerinin tamamında Fransız öğrencileri geride bırakırken Türkiye, okuma becerilerinde 18'inci, fen bilimlerinde 19'uncu sıraya kadar yükseldi. Fransız gazete, "Türkiye, PISA tarafından incelenen her dalda Fransa'yı geçiyor" ifadelerini kullandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki yükselişi Fransa'da geniş yankı buldu. Le Figaro grubunun eğitim yayını Le Figaro Etudiant, "PISA sıralaması. Türkiye bu yılın en iyi ilerlemelerinden birini nasıl elde etti?" başlıklı haberinde Türk öğrencilerin performansına yer verdi.

91 ülkenin değerlendirildiği PISA sonuçlarını inceleyen Fransız yayın, Türkiye'nin hem sıralamada hem de öğrencilerin aldığı puanlarda en büyük ilerlemelerden birini kaydettiğine işaret etti.

Türkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler
Başlık ResmiTürkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler

"TÜRKİYE HER DALDA FRANSA'YI GEÇİYOR"

Haberde Türkiye ile Fransa arasındaki fark özellikle vurgulandı. Türkiye, Fransa'nın matematikte 6, okuma becerilerinde 10, fen bilimlerinde ise 8 sıra önünde yer aldı.

Le Figaro Etudiant sonuçları şu ifadelerle değerlendirdi:

"Türkiye, PISA tarafından incelenen her dalda Fransa'yı geçiyor. Bu uluslararası eğitim sıralamasının sonuçları 8 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılırken, Fransız öğrenciler çok kötü bir performans sergiliyor."

Fransız yayın, Türkiye'nin performansı için ayrıca, "OECD tarafından gerçekleştirilen 91 ülke sıralamasının birinci bölümünde, Türkiye işin içinden sıyrılan nadir ülkelerden biri" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler
Başlık ResmiTürkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler

OKUMADA 36'NCI SIRADAN 18'İNCİLİĞE

Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi okuma becerilerinde belirginleşti. Türkiye, 2022'de 36'ncı sırada bulunduğu okuma becerilerinde 2025'te 18'inci sıraya çıktı.

Matematikte 36'ncı sıradan 28'inci sıraya, fen bilimlerinde ise 31'inci sıradan 19'uncu sıraya yükseldi.

Puanlarda da artış yaşandı. Okuma becerilerinde 456 olan puan 472'ye, matematikte 454 olan puan 462'ye, fen bilimlerinde ise 476 olan puan 494'e çıktı. Türkiye, fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasını geçti.

Türkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler
Başlık ResmiTürkiye PISAda Fransayı solladı! Bizi her alanda geçtiler diye sitem ettiler

"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ KALİTE AÇISINDAN DA ÖNE ÇIKIYOR"

Le Figaro Etudiant, yalnızca öğrencilerin aldığı puanlara değil, eğitim sistemine ilişkin PISA verilerine de yer verdi.

Haberde, "PISA incelemelerine göre Türk eğitim sistemi kalite açısından da öne çıkıyor" denildi.

OECD verilerine göre Türk öğrencilerin yüzde 68'i "işler zorlaştığında ek çaba sarf ettiğini" söyledi. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 60'ta kaldı.

Türk öğrencilerin yüzde 74'ü ise öğretmenlerinin her öğrencinin eğitimine ilgi gösterdiğini ifade etti.

FRANSIZ ANALİST TÜRKİYE'NİN REFORMLARINA İŞARET ETTİ

OECD analisti Charbonnier, Türkiye'nin dezavantajlı eğitim kurumlarına yönelik politikalar geliştirdiğini ve öğretmen açığının daha düşük olduğunu söyledi.

Le Figaro Etudiant, Türkiye'nin son 25 yılda eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla kapsamlı reformlar gerçekleştirdiğini de yazdı. Haberde, 2000'li yılların başından itibaren eğitime erişimin artırılması, okuryazarlığın düşük olduğu illere ağırlık verilmesi ve kız ile erkek öğrenciler arasındaki eğitim eşitsizliğinin azaltılması için atılan adımlara yer verildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EYLÜLDE DE SÜRPRİZ YOK!
EYLÜLDE DE SÜRPRİZ YOK!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
Eski Belediye Başkanı'nı yakacak sözler
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
AYASOFYA'DA YENİ AŞAMA
Fossati'nin kaldırdığı ayet-i kerime araştırılacak
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
Apple'ın yeni telefonu marka savaşını başlattı
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
Kirlilik %11 arttı, zirvedeki ilçe belli oldu
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
NATO'DA İSTİHBARAT SKANDALI
"Gizli kamplarda Rus askerleri eğitildi"
"ÇAY YASAĞI" İDDİASINA CEVAP!
Cumhuriyet'in bir yalanı daha direkten döndü
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
Müşterileri bilgilerini açık etmişler!
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
SIRA DIŞI LEZZETE TALEP ÇOK
SIRA DIŞI LEZZETE TALEP ÇOK
Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği: Avrupa'da endişe verici tablo
Osimhen gerçeği: Avrupa'da endişe verici tablo
Kaydet
Maltepe’de silahlı saldırı! Yaralılar var
Maltepe’de silahlı saldırı! Yaralılar var
Kaydet
Arap dünyasında diplomatik deprem! Cezayir BAE ile ilişkileri kesti
İki Arap ülkesi arasında ipler koptu! Diplomatik ilişkiler kesildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.