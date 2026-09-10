Yeni BMW 7 Serisi Türkiye’de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Yedinci neslinde Neue Klasse teknolojileriyle yenilenen BMW’nin amiral gemisi 7 Serisi, tamamen elektrikli ve mild hybrid-benzinli motor seçenekleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.
YENİ BMW LÜKS SINIF TASARIMI
BMW’nin Neue Klasse vizyonunun lüks sınıftaki ilk temsilcisi olan Yeni BMW 7 Serisi, Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
BMW Iconic Glow aydınlatmalı böbrek ızgaralar ve BMW Individual kristal farlar, otomobilin ön yüzünü süslüyor. Arka tasarımda ise yenilenen stoplar dikkat çekiyor.
BMW Individual Iconic Glow kristal ön farlar, aynı zamanda viraj aydınlatması ve 600 metreye kadar aydınlatma menzili sağlayan matrix uzun farlarla sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor.
ÜÇ FARKLI VERSİYONLA SATIŞA ÇIKTI
Benzinli mild hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini aynı ürün gamında sunan Yeni BMW 7 Serisi, Türkiye’de BMW 740 xDrive, BMW i7 60 xDrive ve BMW i7 M70 xDrive olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Pure Excellence ve M Excellence olmak üzere iki farklı tasarım paketi bulunuyor.
Pure Excellence tasarım paketi; mat krom cam çıtaları, krom kapı altı çıtaları, yeni gövde renkleri ve 20 ila 22 inç aralığında jant seçenekleri ile geliyor. İç mekanda ise aydınlatmalı kapı eşikleri, yüksek kaliteli Merino deri döşemeler ve açık gözenekli parlak ahşap/meşe kaplamalar yer alıyor.
M Excellence tasarım paketi ise 21 ve 22 inç jant seçeneklerine ek olarak parlak siyah cam çıtaları, parlak siyah BMW M tasarımlı ön ve arka tamponlar, arka spoiler ve mavi kaliperli M Sport fren diskleri ile dış tasarımda sportif görünümü güçlendiriyor. İç mekanda yer alan M tasarımlı aydınlatmalı kapı eşikleri, deri direksiyon ve karbon fiber iç kaplamalar ise otomobilin performans odaklı karakterini tamamlıyor.
ÜÇ MOTOR SEÇENEĞİ
Yeni BMW 7 Serisi’nin içten yanmalı motor seçeneği olan Yeni BMW 740 xDrive, 3.0 litrelik mild hibrit benzinli motoruyla 400 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlarken 250 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Modelde 540 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.
Yeni BMW 740 xDrive; Pure Excellence tasarım paketiyle 21.526.200 TL, sportif tasarım öğelerini öne çıkaran M Excellence paketiyle ise 22.966.800 TL liste fiyatına sahip.
Tamamen elektrikli model ailesinde ise Yeni BMW i7 60 xDrive, 544 beygir güç ve 745 Nm tork sunuyor. Model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede gerçekleştirirken WLTP ölçümlerine göre 608 ila 727 kilometre arasında menzil vadediyor. 112,5 kWh net batarya kapasitesine sahip i7 60 xDrive, 250 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e 28 dakikada şarj edilebiliyor. BMW’nin verilerine göre 10 dakikalık yüksek güçlü şarj, 202 ila 252 kilometre arasında ek menzil sağlayabiliyor.
Yeni BMW i7 60 xDrive Pure Excellence tasarım paketiyle 14.370.400 TL, M Excellence paketiyle 15.136.900 TL fiyatıyla satılıyor.
M MODELİ 680 BEYGİR GÜÇ SUNUYOR
Serinin performans zirvesinde ise BMW i7 M70 xDrive yer alıyor. 680 beygir güç ve 1.015 Nm maksimum tork üreten elektrikli amiral gemisi, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,8 saniyede tamamlıyor. 250 km/s maksimum hıza ulaşabilen model, 112,4 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 601 ila 686 kilometre arasında menzil sunuyor.
BMW i7 M70 xDrive, Adaptif M Şasi Kontrol Professional ve Launch Control gibi performans odaklı sürüş teknolojilerini de standart olarak sunuyor.
Yeni BMW i7 M70 xDrive modeli ise 16.000.000 TL’lik satış fiyatına sahip.
KONFOR ODAKLI GELİŞMİŞ SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ
Yeni BMW 7 Serisi’nde Integral Aktif Direksiyon, arka tekerlekleri 3,5 dereceye varan açıyla yönlendirerek düşük hızlarda manevra kabiliyetini, yüksek hızlarda ise sürüş stabilitesini artırıyor. Park Asistanı Professional ise My BMW App üzerinden otomobilin yaklaşık 6 metre mesafeden ileri veya geri hareket ettirilmesine imkan tanıyor.
Kokpit boyunca uzanan BMW Panoramic Vision, sürüş bilgilerini ön camın alt bölümüne yansıtıyor. BMW 3D Head-Up Display ise navigasyon ve sürüş asistanı verilerini üç boyutlu ve renkli biçimde sürücünün görüş alanına taşıyor.
Modelde 17,9 inçlik merkezi ekran yer alıyor. Ön yolcu tarafında bulunan 14,6 inç boyutundaki 21:9 oranlı full HD ekran, arka koltuklarda ise BMW Theatre Screen, 31,3 inçlik panoramik 8K ekranıyla arka yolcular için sinema deneyimi sunuyor.
1.925 watt gücündeki 36 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi ise Dolby Atmos desteği bulunuyor.
ARKA KOLTUKTA BİRİNCİ SINIF SEYAHAT
Executive Lounge arka koltuk sistemi, özellikle uzun yolculuklarda daha geniş diz mesafesi ve kişiselleştirilebilir oturma pozisyonları sunuyor. Ön yolcu koltuğunun 110 mm ileri hareket ettirilebilmesi ve sırtlığının yatırılabilmesiyle arka bölümde daha geniş bir yaşam alanı oluştururken, elektrikli açılır baldır ve topuk desteği de yolculuk konforunu artırıyor. Çok fonksiyonlu arka koltuklarda koltuk konumu, sırtlık açısı ve başlık ayarları elektrikli olarak ayarlanabiliyor.
Ön ve arka koltuklarda ise yedi farklı program ve üç farklı yoğunluk seviyesi sunan masaj fonksiyonu yer alıyor.
Sky Lounge panoramik cam tavan, ısı ve ses yalıtımlı camlar, güneş korumalı arka camlar ve arka cam perdeleri de arka yaşam alanındaki konforu destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.
Otomatik Kapılar ise tüm kapıların araç içerisindeki bir düğmeyle veya araç anahtarı ve My BMW App üzerinden uzaktan açılıp kapatılmasına imkan tanıyor.