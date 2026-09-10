Yeni BMW 7 Serisi Türkiye’de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri belli oldu

ÜÇ FARKLI VERSİYONLA SATIŞA ÇIKTI

Benzinli mild hibrit ve tamamen elektrikli motor seçeneklerini aynı ürün gamında sunan Yeni BMW 7 Serisi, Türkiye’de BMW 740 xDrive, BMW i7 60 xDrive ve BMW i7 M70 xDrive olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Pure Excellence ve M Excellence olmak üzere iki farklı tasarım paketi bulunuyor.

Pure Excellence tasarım paketi; mat krom cam çıtaları, krom kapı altı çıtaları, yeni gövde renkleri ve 20 ila 22 inç aralığında jant seçenekleri ile geliyor. İç mekanda ise aydınlatmalı kapı eşikleri, yüksek kaliteli Merino deri döşemeler ve açık gözenekli parlak ahşap/meşe kaplamalar yer alıyor.

M Excellence tasarım paketi ise 21 ve 22 inç jant seçeneklerine ek olarak parlak siyah cam çıtaları, parlak siyah BMW M tasarımlı ön ve arka tamponlar, arka spoiler ve mavi kaliperli M Sport fren diskleri ile dış tasarımda sportif görünümü güçlendiriyor. İç mekanda yer alan M tasarımlı aydınlatmalı kapı eşikleri, deri direksiyon ve karbon fiber iç kaplamalar ise otomobilin performans odaklı karakterini tamamlıyor.