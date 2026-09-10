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İrem Derici’nin nişanlısı tahliye edildi! İlk açıklama geldi

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İrem Derici’nin nişanlısı tahliye edildi! İlk açıklama geldi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla müvekkilinin tutukluluk halinin kaldırıldığını ve yargılamanın tutuksuz sürdürüleceğini açıkladı. Derici de sosyal medya hesabından beyaz güvercin emojisi paylaştı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Melih Kunukçu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral tarafından yapılan başvuruların ardından dosyayı değerlendiren Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği, tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi.

MELİH KUNUKÇU TAHLİYE OLDU

Kararla birlikte Kunukçu tahliye edilirken, hakkındaki yargılama tutuksuz olarak devam edecek.

İrem Derici’nin nişanlısı tahliye edildi! İlk açıklama geldi
Başlık Resmiİrem Derici’nin nişanlısı tahliye edildi! İlk açıklama geldi

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Tahliye kararının ardından açıklama yapan avukat Abide Gülel Saral, müvekkilinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Saral, yargılama sürecinin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inandıklarını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim İsmail Melih Kunukcu, hakkında yürütülen yargılama kapsamında bir süredir tutuklu bulunmaktaydı.
Yaptığımız hukuki başvurular ve savunmalarımız neticesinde, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar ile müvekkilimin tutukluluk halinin kaldırılmasına ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir.

Müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duyuyor, bundan sonraki yargılama sürecinin de hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde yürütüleceğine inanıyoruz.

İrem Derici’nin nişanlısı tahliye edildi! İlk açıklama geldi
Başlık Resmiİrem Derici’nin nişanlısı tahliye edildi! İlk açıklama geldi

İREM DERİCİ’DEN BEYAZ GÜVERCİNLİ PAYLAŞIM

Melih Kunukçu’nun tahliye edildiğinin duyurulmasının ardından İrem Derici de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Derici, avukatın tahliye açıklamasını beyaz güvercin emojisiyle paylaşarak gelişmeyi takipçilerine duyurdu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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