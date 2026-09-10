Kaçak göçmen operasyonu! 5 organizatör yakalandı
Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonunda 7 organizatör ve 115 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlerden 5'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince 7-8 Eylül tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon çerçevesinde 7 organizatör, 115 kaçak göçmen yakalandı. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
115 KAÇAK GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK
115 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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