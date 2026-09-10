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Yaşam

Kaçak göçmen operasyonu! 5 organizatör yakalandı

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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonunda 7 organizatör ve 115 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlerden 5'i tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince 7-8 Eylül tarihlerinde Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon çerçevesinde 7 organizatör, 115 kaçak göçmen yakalandı. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmen operasyonu! 5 organizatör yakalandı
Başlık ResmiKaçak göçmen operasyonu! 5 organizatör yakalandı

115 KAÇAK GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

115 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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