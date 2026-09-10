İş yerindeki tüp bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen tüp patlaması, kalabalık sokakta büyük paniğe neden oldu. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ve büyük bir facianın eşiğinden dönülen korku dolu o anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Şiddetli patlama anında sokakta bulunan vatandaşların ve park halindeki bir aracın yanındaki iki kişinin panikle kaçıştığı anlar, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ereğli Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEreğli

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