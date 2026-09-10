Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında heyecan sürüyor. Bayern Münih Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken Allianz Arena'da oynanacak mücadeledeye dair detaylar netleşti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında taraftarı önünde sahaya çıkacak. Alman ekibi, kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak Avrupa macerasına üç puanla başlamayı amaçlıyor. Norveç ekibi Bodo/Glimt ise Bayern Münih deplasmanında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Bayern Münih Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

BAYERN MÜNİH BODO/GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Bayern Münih-Bodo/Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi maçı TRT tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi maç saatinde tabii üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecek.

Bayern Münih Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

BAYERN MÜNİH BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Bodo/Glimt karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maçın başlama saati Türkiye için 22.00 olacak.

Karşılaşmanın hakemliğini ise Slovenyalı Rade Obrenovic üstlenecek.

Bayern Münih Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz nerede izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri

BAYERN MÜNİH BODO/GLİMT MUHTEMEL 11

Bayern Münih: M. Neuer, K. Laimer, D. Upamecano, J. Tah, A. Davies, J. Kimmich, A. Pavlović, M. Olise, I. Saibari, L. Díaz, H. Kane

Bodo/Glimt: N. Haikin, F. Sjøvold, V. Nielsen, O. L. Bjørtuft, F. A. Bjørkan, S. Auklend, P. Berg, S. Fet, O. Blomberg, A. Helmersen, O. Brynhildsen

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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