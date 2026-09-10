Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 800 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

3 AYRI DAVA SONUÇLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel'in, 3 ayrı dosya kapsamında tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Aydın'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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