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Sağlık

Basit enfeksiyon sanılıyor! Tekrarlayan karın ağrısı ve ateşe dikkat

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Basit enfeksiyon sanılıyor! Tekrarlayan karın ağrısı ve ateşe dikkat

Tekrarlayan karın ağrısı ve ateş ataklarının her zaman enfeksiyon kaynaklı olmayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Meryem Can, Türkiye’de sık görülen Ailesel Akdeniz Ateşi’ne (FMF) karşı uyardı. Can, tedavi ve takip aksatıldığında hastalığın böbreklerde ciddi hasara yol açabileceğini belirterek özellikle çocuk ve gençlerde FMF’nin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Tekrarlayan karın ağrısı ve ateş atakları yaşayan çocuklar ve gençlerde şikâyetler her zaman basit bir enfeksiyon olarak değerlendirilmemeli. Türkiye'de sık görülen genetik geçişli hastalıklardan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), çocukluk çağında başlayarak yıllarca fark edilmeden ilerleyebiliyor.

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meryem Can, özellikle tekrarlayan ateş ve karın ağrısı ataklarında FMF ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, düzenli tedavi ve takip yapılmadığında hastalığın böbreklerde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

TEKRARLAYAN KARIN AĞRISI VE ATEŞ VARSA…

FMF'nin genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Can, "Hastalar özellikle tekrarlayan tarzda karın ağrısı ve ateş ataklarıyla başvuruyor. Aslında daha çok enfeksiyon hastalıklarını düşündüren kliniklerle geliyorlar" dedi. Türkiye'de hastalığın daha sık görülmesi nedeniyle tekrarlayan karın ağrısı ve ateş şikâyeti olan çocuk ve yetişkinlerde FMF'nin sorgulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Can, hastalığın her yaşta tanı alabilmesine rağmen vakaların büyük bölümünde belirtilerin genç yaşlarda başladığını söyledi.

TEDAVİ ÖMÜR BOYU DEVAM EDİYOR

FMF'nin genetik geçişli olması nedeniyle tedavinin uzun süreli olduğunu belirten Prof. Dr. Can, "Bu hastalıkta en önemli bilinmesi gereken şey, ömür boyu tedavi gerektiğidir. Hastaların tedaviyi asla bırakmamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tedavide kolşisin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Can, düzenli ilaç kullanımının hastalığın kontrol altında tutulması açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

TEDAVİ EDİLMEZSE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİYOR

FMF'nin kontrol altına alınmaması halinde hastanın şikâyeti olmasa dahi vücutta amiloid adı verilen proteinin birikebildiğini belirten Prof. Dr. Can, "Bu protein özellikle böbreklerde birikerek böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. İlerleyen dönemlerde diyaliz ve böbrek nakli ihtiyacına, hatta yaşam süresinin kısalmasına neden olabiliyor" dedi. Bu nedenle tedavinin düzenli kullanılmasının ve hastaların takiplerini aksatmamasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Can, özellikle böbrek fonksiyonlarının ve idrarla protein atılımının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

AİLE TARAMASI ÖNEMLİ

FMF'nin genetik geçişli olması nedeniyle aile bireylerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Can, özellikle hastalığın toplumda daha sık görüldüğü bölgelerde aile taramalarının önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Can, "Hastalığa sahip bireylerde mutlaka aile taraması yapılmalı. Özellikle böbrek fonksiyon testlerine ve vücuttan protein atılımına mutlaka bakılmalı" diyerek düzenli takip çağrısında bulundu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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