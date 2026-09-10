Akrobasi hareketi pahalıya patladı! Trafiği tehlikeye atan sürücüye 250 bin lira ceza

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Nevşehir'de plakasız motosikletiyle araçların sağından geçerek tek teker üzerinde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan sürücünün akrobasi şovu pahalıya patladı. Çevredeki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, kimliğini tespit ettiği şahsı kısa sürede yakaladı. Daha önceden ehliyetine el konulduğu anlaşılan E.Ç. isimli sürücüye çeşitli maddelerden tam 250 bin lira idari para cezası kesilirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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