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Spor

TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1'inci Lig'de 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül ve 14 Eylül'de yapılacak 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 7'nci haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

11 Eylül Cuma
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

12 Eylül Cumartesi
17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor: Hakan Ülker
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Birkan Altındaş
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor: Ümit Öztürk
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13 Eylül Pazar
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor: Fatih Tokail
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor: Alper Akarsu

Adnan Deniz Kayatepe
Başlık ResmiAdnan Deniz Kayatepe

14 Eylül Pazartesi
20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor: Turgut Doman

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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