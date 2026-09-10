TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'de 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül ve 14 Eylül'de yapılacak 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 7'nci haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
11 Eylül Cuma
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Yusuf Adnan Kendirciler
12 Eylül Cumartesi
17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor: Hakan Ülker
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Birkan Altındaş
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor: Ümit Öztürk
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13 Eylül Pazar
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor: Fatih Tokail
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor: Alper Akarsu
14 Eylül Pazartesi
20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor: Turgut Doman