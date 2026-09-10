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3. Sayfa

Tünel inşaatında feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı var

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Gaziantep’te Dülük Tüneli'nde çalışan işçiler, demirlerin esnemesi sonucu demir ve iskele arasında sıkıştı. Olayda 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Dülük Tüneli inşaatında çalışan işçiler demir ve iskele arasında kaldı. Olay yerine UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilirken 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

GÖÇÜK YOK

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, tünelde herhangi bir göçük olmadığını, betonu sabitlemek için kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçilerin demir ve iskele arasına sıkıştığı belirtildi.

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"DEMİR İSKELESİ ESNEMİŞ"

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerimizce hızlıca ve koordineli şekilde müdahale gerçekleşmiştir. 1 işçi kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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