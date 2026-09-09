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Spor

Samsunspor ayrılığı açıkladı: 100 bin euroya geldi, 8 milyon euroya gitti

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Samsunspor ayrılığı açıkladı: 100 bin euroya geldi, 8 milyon euroya gitti

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Ali Badra Diabate'nin Suudi Arabistan 1'inci Lig takımlarından Al-Qadsiah'e transfer olduğunu açıkladı.

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Samsunspor, genç oyuncusu Ali Badra Diabate'ye Atatürklü Arma altında verdiği mücadele ve kulübe sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER DIABATE"

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ali Badra Diabate. Atatürklü Arma altında verdiğin mücadele ve kulübümüze sağladığın katkılar için teşekkür ederiz. Tüm emeklerin için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Ali Badra Diabate
Başlık ResmiAli Badra Diabate

Samsunspor'un Ali Badra Diabate'yi 100 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, oyuncunun Al-Qadsiah'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu öğrenildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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