Samsunspor'un Süper Lig hedefi ilk 5: Olduğumuz yer bize yakışmıyor

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 2 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor'da Basın Sözcüsü ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, sadece bugünün değil geleceğin takımını kurduklarını vurgulayarak, "İlk 5 hedefimizden biz vazgeçmedik" dedi.

Suat Çakır, Süper Lig'in 5'inci haftasonda oynanacak Çorum FK mücadelesi öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren Samsunspor yöneticisi, "Marius Mouandilmadji ve Elayis Tavsan'ın takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bu oyuncuların Çorum FK maçına hazır olacaklarını düşünüyorum. Fatih Kaya, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Oskar Ohlenschlaeger, Jaures Assoumou'nun tedavileri devam ediyor. Kocaelispor maçında sakatlık yaşayan Samet Onur ve Yalçın Kaya tedavileri bitti. Bu oyuncularımız takımla birlikte çalışmalara başlayacağız. Elliot Watt'ta kırmızı kart cezalısı olduğu için Çorum maçında oynayamayacak" şeklinde konuştu.

"İLK 5 HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMEDİK"

Ligdeki ilk 5 sıra hedeflerinden vazgeçmediklerini dile getiren Samsunspor Basın Sözcüsü, "Çorum FK maçında taraftar desteğine ihtiyacımız var. Artık bir çıkış yakalamamız lazım. Olduğumuz yer şu an bize yakışmıyor. Düşündüğümden 2-3 puanı şu an gerideyiz. İnşallah Çorum FK maçıyla çıkışımızı sağlayacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın coşkulu desteğiyle Çorum maçını geçmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var, ilk 5 hedefimizden biz vazgeçmedik. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece bugünün değil geleceğin takımını kurduk. Samsunspor'un geleceğini planlıyoruz. Yaptığımız transferleri genç, gelecek vadeden kaliteli futbolcular. Bu oyuncular Samsunspor'a gelecekte çok daha büyük faydalar sağlayacaktır" sözlerini sarf etti.

Suat Çakır

"SERGEN YALÇIN'I CİDDİYE ALMIYORUM"

Samsunspor'un geçtiğimiz sezona göre daha güçsüz olduğunu ve üst sıralarda yer alamayacağı yorumlarında bulunan Sergen Yalçın'ı ciddiye almadığını ifade eden Çakır, "Sergen Yalçın maç mı takip ediyormuş? Takımları mı takip ediyor? Ben onu ciddiye almıyorum. Yorumlarını dinledim. Kadroda kim var kim yok bunu bilmez. Doğru dürüst maç seyretmez. Diğer spor adamlarının konuştuklarına da bakıyorsunuz. Onlar Samsunspor hakkında farklı şeyler söylüyorlar. Biz kendimize bakıyoruz, inanıyoruz. İyi bir kadro kurduk. Hocamız, sezon başı '4 kalecili 22 futbolculu bir kadro' demişti. 23 futbolcu ve 4 kaleci ile sezona başladık. Sakatlarımız iyileşince daha iyi bir performans sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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