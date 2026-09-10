Antalya'da inanılmaz kurtuluş kamerada! Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan ve takla atan otomobilin motorunun yerinden fırladığı feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracın adeta hurdaya döndüğü ve iki kişinin yaralandığı olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Görüntülerde, paramparça olan aracın şiddetle savrulduğu noktadan sadece 5 saniye önce yürüyerek geçen bir yayanın mutlak bir ölümden son anda kurtulduğu o korku dolu anlar dikkat çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muratpaşa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMuratpaşa

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