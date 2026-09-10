Fenerbahçe'nin Roma maçı 11'inde büyük sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşıyor. Devler Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı. Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı organizasyondaki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve Devler Ligi'ne iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'yı ağırlıyor. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

18 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Lukaku eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.

KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenekli oyuncular dikkati çekiyor.

Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.

FENERBAHÇE, İTALYAN TAKIMLARIYLA 16. RANDEVUDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkıyor.

Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maç yapan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı 15 müsabakanın 9'unu UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası