Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı

Denizli’de binlerce üzüm üreticisinin merakla beklediği 2026 yılı kuru üzüm alım fiyatları belli oldu. TMO, kalite sınıflarına göre kilogram başına 85 ila 100 lira arasında değişen fiyat belirlerken, alımların 15 Eylül’de Buldan’da başlaması kararlaştırıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Denizli'de binlerce üreticinin merakla beklediği 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm TMO alım fiyatları resmen duyuruldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı
Başlık ResmiKuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı

İŞTE ALIM FİYATLARI

Subaşıoğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından alım fiyatlarının önem taşıdığını belirterek, açıklanan fiyatın üzüm üreticilerine hayırlı olmasını diledi. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.

Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı
Başlık ResmiKuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı
ÖNERİLEN HABERLER
74 bin TL gelir, 222 milyon TL hesap trafiği! “Kara Haydar”ın servet sırrını MASAK çözdü
GÜNDEM

74 bin TL gelir, 222 milyon TL hesap trafiği! “Kara Haydar”ın servet sırrını MASAK çözdü

TMO tarafından açıklanan rakamlara göre, ‘Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara tipi, kilogram alım fiyatı 100 TL, 9 numara alım fiyatı 95 TL, 8 numara alım fiyatı 90 TL, 7 numara alım fiyatı 85 tl olarak belirlendi.

Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı
Başlık ResmiKuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı

TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına ilişkin teknik alt yapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup, 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren alımlara başlayacak. Alımlar Buldan İlçesi Doğanköy Mahallesi’nde TMO deposundan yapılacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MAKUL DİL ÇAĞRISI!
MAKUL DİL ÇAĞRISI!
"Köprü mü oluşturuyor, duvar mı örüyor?"
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
74 bin TL gelir, 222 milyon TL hesap trafiği!
KARTAL'DAN SÜRPRİZ
KARTAL'DAN SÜRPRİZ
F.Bahçe'nin Roma maçı kadrosu belli oldu
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
Sanayi sitesindeki silahlı kavgada kan donduran anlar
MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!
MALTEPE'DE DEHŞET ANLARI!
Ev sahiplerini vurdu, avukatı yaraladı
İMZA AN MESELESİ
İMZA AN MESELESİ
Arda Güler ile anlaşma sağlandı
FİYATLAR BELLİ OLDU!
FİYATLAR BELLİ OLDU!
İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
'SADECE TEDARİK ETMEYECEK'
'SADECE TEDARİK ETMEYECEK'
Bir ülke daha KAAN için harekete geçti!
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
Avrupa sahnesinde endişe verici tablo
"GİZLİ KAMERAYLA KAYDETTİLER"
İlk kez hakim karşısında! Uyuşturucu, cinsel ilişki itirafları
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
F.Bahçe’nin eski stoperinin şaşırtan Pereira anısı
İBRE TERSİNE DÖNDÜ!
İBRE TERSİNE DÖNDÜ!
İkinci el otoda fiyatlar ilk kez düştü
F-35 ALIMINDA SKANDAL!
F-35 ALIMINDA SKANDAL!
İsviçreli Bakan sözleşmeyi okumadı, bedeli ağır oldu
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
'AŞKIM'LI MESAJLAR DOSYADA!
Eski Belediye Başkanı'nı yakacak sözler
AYNI HATALAR, ŞOK KAYIPLAR!
AYNI HATALAR, ŞOK KAYIPLAR!
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Seat Eylül ayı fiyat listesini güncelledi: İbiza 2 milyon TL’ye yaklaştı
İbiza 2 milyon TL’ye yaklaştı! İşte Seat Eylül ayı fiyat listesi
Kaydet
PFDK'dan Dusan Vlahovic'e men cazası
PFDK'dan Dusan Vlahovic'e men cazası
Kaydet
Hakim Ziyech'in yeni adresi şaşırttı: 2 yıllık imza
Hakim Ziyech'in yeni adresi şaşırttı: 2 yıllık imza
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.