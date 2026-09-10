Denizli’de binlerce üzüm üreticisinin merakla beklediği 2026 yılı kuru üzüm alım fiyatları belli oldu. TMO, kalite sınıflarına göre kilogram başına 85 ila 100 lira arasında değişen fiyat belirlerken, alımların 15 Eylül’de Buldan’da başlaması kararlaştırıldı.

Denizli'de binlerce üreticinin merakla beklediği 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm TMO alım fiyatları resmen duyuruldu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı

İŞTE ALIM FİYATLARI

Subaşıoğlu, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından alım fiyatlarının önem taşıdığını belirterek, açıklanan fiyatın üzüm üreticilerine hayırlı olmasını diledi. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.

Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı

TMO tarafından açıklanan rakamlara göre, ‘Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm 10 numara tipi, kilogram alım fiyatı 100 TL, 9 numara alım fiyatı 95 TL, 8 numara alım fiyatı 90 TL, 7 numara alım fiyatı 85 tl olarak belirlendi.

Kuru üzümde 2026 fiyatları belli oldu! TMO’nun alım tarifesi açıklandı

TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına ilişkin teknik alt yapı, depolama kapasitesi, personel planlaması ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup, 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren alımlara başlayacak. Alımlar Buldan İlçesi Doğanköy Mahallesi’nde TMO deposundan yapılacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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