Maltepe'de kiracı dehşeti kamerada! Kaçmaya çalıştı, düştü, saldırgan peşini bırakmadı

Maltepe Gülsuyu’nda ev sahibi ile kiracı arasında çıkan silahlı tartışma kanlı bitti. Saldırıda ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A. hayatını kaybederken, bir avukat da yaralandı. Olayda ölen Nursen A.’nın kaçmaya çalıştığı sırada saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında meydana gelen olayda, kiracı Mehmet T. (63) ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü.

Silahını çeken kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. (61), eşi Nursen A. (61) ve yanlarındaki avukat Emir Ali S.'ye kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan Osman A. ve eşi Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan avukat Emir Ali S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maltepede kiracı dehşeti kamerada! Kaçmaya çalıştı, düştü, saldırgan peşini bırakmadı

KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA

Cinayetin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ise yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, bacağından vurulan Nursen A.'nın kaçmaya çabaladığı ancak dengesini kaybederek yere düştüğü anlar yer aldı.

Maltepede kiracı dehşeti kamerada! Kaçmaya çalıştı, düştü, saldırgan peşini bırakmadı

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YERE DÜŞEN KADINA ACIMADI

Gözü dönen saldırgan Mehmet T.'nin ise yere kapandığı halde savunmasız kalan kadının yanına kadar gelerek yakın mesafeden tekrar ateş ettiği görüldü.

Maltepede kiracı dehşeti kamerada! Kaçmaya çalıştı, düştü, saldırgan peşini bırakmadı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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