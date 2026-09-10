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Spor

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa etme nedenini açıkladı! "Kafasına su şişesi atıldı"

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Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa etme nedenini açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa kararı almasının ardından açıklamalar yaptı. Kendilerinin bu karardan haberdar olmadıklarını ve basından öğrendiklerini söyleyen Yıldırım; Kartal'ın başına maç içinde su şişesi atıldığını, deneyimli çalıştırıcının yapılan sert eleştiriler ve derbi sonrası camiadan gelen tepkilerin ardından üzüntüyle böyle bir karar aldığını kaydetti. Kartal'ın istifasının geçerli olmadığının altını çizen Başkan Yıldırım, kendisinin başkanlık dönemi boyunca İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak görev yapacağını belirtti.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa kararı almasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HİÇBİRİMİZİN HABERİ YOKTU"

Camia tarafından takıma destek çıkılmadığını ve Kartal'ın istifa kararından haberdar olmadıklarını belirten Aziz Yıldırım, "Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya! Hiçbirimizin haberi yoktu. Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok! Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek! Bekleyecek! Sonunda mayıs ayında şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

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"KARTAL'IN KAFASINA ŞİŞE ATTILAR"

Kartal'a tribünlerde su şişesi fırlatıldığını söyleyen Yıldırım, "İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu! Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir. Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu."" diye konuştu.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Kartal'ın görevinin başında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bizim takım iyi oynadı, 1 puan aldık. Bizim hesabımızda gruptan çıkabiliriz. Bunu söylemiyorum şuradan buradan bunu alırız diye. Müsaade etmiyorsunuz ki! Levent oynadı, iyi oynadı mı, Bartuğ iyi oynadı mı! Söyleyin! O zaman nedir derdiniz! Oyuncu yok şu bu! İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz! Bizden dolayı bir şey yok. Olay ne, birisi 1-1'ken şişe atıyor. Oradan bağırıyorlar, taraftar bağırıyor ne olduğunu bilmeden." ifadelerini kullandı.

"MAYIS AYINA GELDİĞİMİZDE LİGİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Bu takımın başarılı olacağını sonuna kadar inandığını belirten Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam! Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldık. 18 yıl sonra bir hoca ve başkan başarıyor. Bunu alkışlayacağınıza gömüyorsunuz! Ayıp!" açıklamasını yaptı.

Aziz Yıldırım
Başlık ResmiAziz Yıldırım

"BEN BIRAKANA KADAR KARTAL TEKNİK DİREKTÖRDÜR"

Kendisinin başkanlık süreci boyunca Kartal'ın teknik direktör olarak görevine devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Yalan haber yapmayın, rica ediyorum. Yaptığınız haberlerden ötürü kamuoyu oluşuyor, baskının sonu da bu oluyor. Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür, neyse odur. Ben gideceğim gün benle ayrılır. Ben gidene kadar ayrılamaz. Onu da bilin! Hepiniz bilin! Yorumlarınızı ona göre yapın! Şişe atıyorsunuz ya, nasıl duracak adam! Ayıp yahu!" dedi.

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