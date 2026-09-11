Bakan Gürlek duyurdu: Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut’un İstanbul’da yakalandığını açıkladı. 2017’den bu yana firari olduğu belirtilen Yakut’un, kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgütünü yönetmeye devam ettiği ve Türkiye ile Avrupa’da ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucuyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut’un İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Gürlek’in aktardığı bilgilere göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

KRİPTO HABERLEŞME SİSTEMİNİ KULLANDI

Yakut’un uzun süredir hem Türkiye’de hem de yurt dışında farklı adreslerde saklandığı, buna rağmen suç örgütünün faaliyetlerini yönetmeye devam ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin, ANOM ve SKY ECC gibi kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre örgüt, İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan Türkiye’ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ediyordu.

Bakan Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde; devletimizin tüm imkânlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz.

Bu mücadelede hedefimiz açık: “Hedefimizde uyuşturucu baronları var.” demiştik.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

İran ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır!

Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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