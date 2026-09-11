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Yaşam

Dağda koyun güderken başladı! Usta ressamın tek sözü hayatını değiştirdi

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Kütahya’da hayvancılıkla geçimini sağlayan 67 yaşındaki Halil Kırkıl, 36 yıldır doğaya olan tutkusunu tuvallere taşıyor. “Çoban ressam” olarak tanınan Kırkıl, dağlarda başlayan resim serüvenini büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

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1959 yılında Kütahya'nın Göveçci köyünde dünyaya gelen Halil Kırkıl'ın resim sanatına ilgisi, 1985-1990 yılları arasında dağda koyun güderken ressam Hüseyin Yüce'nin çalışmalarını izlemesiyle başladı. Doğayla iç içe bir yaşam süren Kırkıl, Yüce'nin dağlarda yaptığı doğa resimlerinden etkilenerek kendisi de resim yapmaya karar verdi.

Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Kırkıl, resim sanatını doğadan kopmadan sürdürdü. Dağları, köy yaşamını ve doğada karşılaştığı güzellikleri çalışmalarına yansıtan Kırkıl, hayvancılıkla uğraşmasının da resimlerine önemli katkı sunduğunu ifade ediyor.

Dağda koyun güderken başladı! Usta ressamın tek sözü hayatını değiştirdi
Başlık ResmiDağda koyun güderken başladı! Usta ressamın tek sözü hayatını değiştirdi

USTA RESSAMIN SÖZLERİ HAYATINA YÖN VERDİ

Ressam Hüseyin Yüce ile yaklaşık 20 yıl arkadaşlık yaptığını belirten Kırkıl, Kütahya'nın önemli ressamlarından Ahmet Yakupoğlu ile de birçok kez bir araya geldiğini anlattı. Yakupoğlu'nun kendisine söylediği sözlerin resim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kırkıl, o tavsiyeyi yıllardır unutmadığını söyledi.

“RESME ÇOK EMEK VERİYORUM”

Kırkıl, "Ben tabloda kitap bakıyordum, Yakupoğlu benim kitaba iyi baktığımı görmüş. Bana, ‘Öyle bir resim yapacaksın ki duvara asılmayı hak edecek' dedi. Bunu hiç aklımdan çıkarmıyorum. Resme çok emek veriyorum" diye konuştu.

Dağda koyun güderken başladı! Usta ressamın tek sözü hayatını değiştirdi
Başlık ResmiDağda koyun güderken başladı! Usta ressamın tek sözü hayatını değiştirdi

“GAYRETİN ELİNDEN HİÇBİR ŞEY KURTULAMAZ”

Hayvancılıkla uğraşırken resim yapmaya devam eden Kırkıl, sanatın emek ve sabır gerektirdiğini vurguladı. Yıllar boyunca doğayla kurduğu bağın resimlerine de yansıdığını belirten Kırkıl, gençlerin de istedikleri hedeflere ulaşabilmek için yılmadan çalışmalarını istedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kırkıl, "Gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

Kırkıl, geçimini sağladığı hayvancılığın yanı sıra yıllardır sürdürdüğü resim çalışmalarıyla da doğayı ve kırsal yaşamı tuvale aktarmaya devam ediyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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