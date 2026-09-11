İtalya’da bir hurda ustasının yıllar önce üretilmiş Fiat Panda’yı yeniden tasarlamasıyla ortaya çıkan sıra dışı araç, yalnızca 50,20 santimetrelik genişliğiyle dünyanın en dar sürülebilir otomobili oldu. Tek kişilik mikro araç, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başardı.

İtalya’da metal işleme ustası Andrea Marazzi, ailesine ait otomobil geri dönüşüm tesisinde hurdaya ayrılan 1993 model Fiat Panda’yı sıra dışı bir araca dönüştürdü. Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından otomobil, orijinal tasarımının büyük bölümünü koruyacak şekilde küçültülerek sadece yarım metre genişliğinde bir araca dönüştürüldü.

Sadece yarım metre genişliğinde! Tek kişilik otomobilin görüntüsü sosyal medyayı salladı

ARACI TEK KİŞİLİK HALE GETİRDİ

Yaklaşık bir yıl süren yoğun kesme, kaynaklama ve yeniden yapılandırma sürecinin ardından aracın genişliği yarım metreye indirildi. Çarpıcı tasarımıyla dikkat çeken bu tek kişilik mikro araç, kapıları, tavanı, çalışan farları ve dört tekerleği dahil olmak üzere orijinal parçalarının neredeyse tamamı korunarak küçültüldü. Tek kişilik mikro araç, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başardı.

Sadece yarım metre genişliğinde! Tek kişilik otomobilin görüntüsü sosyal medyayı salladı

EN FAZLA 15 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR

Tamamen elektrikli sisteme sahip olan mikro araç yalnızca 264 kilogram ağırlığında. Saatte en fazla 15 kilometre hıza ulaşabilen araç, tek şarjla yaklaşık 25 kilometre yol kat edebiliyor. Ancak bu otomobilin trafiğe çıkmasına yasal olarak izin verilmiyor.

Sadece yarım metre genişliğinde! Tek kişilik otomobilin görüntüsü sosyal medyayı salladı

Etkinlik ve fuarlarda sergilenmek üzere tasarlanan araç, görünümüyle görenlerin dikkatini çekiyor. Dar sokaklarda kullanıldığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla viral hale gelen mikto otomobile yorum yağıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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