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Yaşam

Haklarında 297 yıl hapis cezası vardı! Karı-koca kıskıvrak yakalandı

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Haklarında 297 yıl hapis cezası vardı! Karı-koca kıskıvrak yakalandı

Adana'da resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında toplam 297 yıl hapis cezası bulunan karı-koca, 750 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan Ayten S. (34) ile eşi Asım S.'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı.

750 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Ekipler, firari karı-kocanın izini sürmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, yaklaşık 750 saatlik kamera görüntüsünü tek tek inceleyerek çiftin izini sürdü. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Ayten S. ile Asım S.'nin Seyhan ilçesine bağlı Mekan Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde saklandıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda firari karı-koca yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında 297 yıl hapis cezası vardı! Karı-koca kıskıvrak yakalandı
Başlık ResmiHaklarında 297 yıl hapis cezası vardı! Karı-koca kıskıvrak yakalandı

297 YIL HAPİS CEZALARI BULUNUYOR

Yapılan incelemede Ayten S.'nin resmi belgede sahtecilik suçundan 208 yıl hapis cezasıyla, karşılıksız çek suçundan ise yaklaşık 4 milyon lira para cezasıyla arandığı belirlendi.

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Eşi Asım S.'nin ise aynı suçtan 89 yıl hapis cezası ve karşılıksız çek suçundan 1 milyon 200 bin lira para cezasıyla arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayten S. ve Asım S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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