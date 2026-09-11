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İstanbul'da minibüslerde kartla ödeme dönemi! Pos cihazları yerleştirildi

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İstanbul'da minibüslerde kartla ödeme dönemi! Pos cihazları yerleştirildi

İstanbul'da bazı minibüslere pos cihazı yerleştirildi. Pendik'te başlayan uygulama ile vatandaşlar artık kredi kartı ile de minibüs ücretini ödeyebilecek. Kartla ödemelerden komisyon alınmayacağı öğrenildi.

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İstanbul'da bazı minibüslerde kredi kartı ile ödeme dönemi başladı. Yeni uygulama kapsamında minibüslere POS cihazları konulurken, yolcuların ücretlerini kredi kartı kullanarak ödeyebilmesinin önü açıldı.

NTV'nin haberine göre, kredi kartıyla ödeme uygulamasına geçen ilk ilçe Pendik oldu. İlçede hizmet veren bazı minibüslere POS cihazı yerleştirildi. Yolcular, yanlarında nakit olması bile kredi kartıyla yolculuk ücretini ödeyebilecek.

İstanbulda minibüslerde kartla ödeme dönemi! Pos cihazları yerleştirildi
Başlık Resmiİstanbulda minibüslerde kartla ödeme dönemi! Pos cihazları yerleştirildi

KOMİSYON ALINMAYACAK

Uygulamada yolculardan kredi kartıyla ödeme yaptıkları için ek bir komisyon alınmayacağı belirtildi. POS cihazlarının olduğu minibüslerde yolcular, belirlenen ücret tarifesi üstünden ödeme yapacak.

İstanbul'da temmuz ayında toplu ulaşıma gelen yüzde 10'luk zammın sonrasında minibüs ücret tarifesi de güncellenmişti. Şehirde minibüslerde uygulanan güncel ücretler mesafeye göre şu şekilde:

  • 0-4 kilometre arası: 43 TL
  • 4-7 kilometre arası: 45 TL
  • 7-11 kilometre arası: 46 TL
  • 11-15 kilometre arası: 47 TL

Öğrenci minibüs ücreti ise gelen yüzde 10'luk artışın sonrasında 25 TL'den 28 TL'ye çıkmıştı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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