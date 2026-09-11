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Spor

İsmail Kartal'ın istifasını duyan Volkan Demirel'den açıklama: Ne zaman derlerse geliriz

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İsmail Kartal'ın istifasını duyan Volkan Demirel'den açıklama: Ne zaman derlerse geliriz

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu basın toplantısında istifa etti. Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu. Maçın önüne geçen krizin ardından Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'den çarpıcı bir açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de "istifa" gündemi yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım, 1-1 sonuçlanan Roma maçı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkarak, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası hakkında açıklama yaptı. İstifa kararını kabul etmediğini belirten Yıldırım, kendisinin görev süresi boyunca deneyimli hocayla devam edeceğini duyurdu.

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"NE ZAMAN DERLERSE ORADAYIZ"

Kartal'ın, basın toplantısında sarf ettiği "İstifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım" sözlerinin ardından Desidero Sports canlı yayınında açıklaması duyurulan Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel, "Bize teklif gelmez. Ne zaman derlerse biz oradayız, göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel
Başlık ResmiVolkan Demirel

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, daha sonra Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevinde bulundu. 44 yaşındaki eski milli kaleci, Gençlerbirliği'nin başında çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 0.78 puan ortalamasında kaldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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