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İsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırım'dan açıklama!

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İsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırım'dan açıklama!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı istifa açıklaması gündeme damga vurdu. Kartal, kulübün önünü açmak amacıyla görevini bıraktığını duyururken, Başkan Aziz Yıldırım konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Taraftarlar ise ''İsmail Kartal istifa mı etti, neden?'' sorusunu gündeme getirdi.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, mücadele sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları gündemin en önemli başlığı oldu.

İSMAİL KARTAL İSTİFA MI ETTİ?

Kartal yaklaşık üç aydır takımın başında bulunduğunu ve bu süreçte hazırlık kampından antrenmanlara kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Oyuncularının Roma karşısında kendilerine verilen taktik planı büyük ölçüde uyguladığını söyleyen deneyimli teknik adam, maçın ardından görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.

İsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!
Başlık Resmiİsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!

İstifasını açıklayan İsmail Kartal, "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..." sözleriyle kararını açıkladı.

İsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!
Başlık Resmiİsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!

İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına göre Roma maçında yaşanan tribün tepkisinin İsmail Kartal'ın istifasına etkisi oldu. Yıldırım, karşıulaşma sırasında Kartal'ın kafasına tribünlerden su şişesi atıldığını ve teknik adamın bu olaydan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Yıldırım ayrıca teknik direktör üzerindeki kamuoyu ve sosyal medya baskısına da dikkat çekti. Kartal'ın yaşananlardan dolayı büyük bir stres altında olduğunu ve kendisine ilaç kullandığını söylediğini aktaran Yıldırım, teknik direktörün bu baskıya daha fazla dayanmak istememesinin istifa kararında etkili olduğunu belirtti.

İsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!
Başlık Resmiİsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!

Yıldırım açıklamasında, ''Mayıs ayı gelir ve dersiniz ki… Biz, hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok. Ben, rahatım. Ama diğer insanların var ve bundan etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum; doğru olanları yazın. Bu akşam İsmail Hocanın kafasına şişe attılar ya… Biz, görüyoruz, o da görüyor. Ondan dolayı da üzüntülü. Sebep bu! Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Bizim hesaplarımıza göre biz gruptan çıkabiliriz, bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki… Levent oynadı, iyi oynadı mı? Peki, Bartuğ oynadı, iyi oynadı mı? (basın mensuplarından iyi oynadı cevabı gelir) O zaman nedir derdiniz? Oraya oyuncu yok, buraya oyuncu yok, şu, bu… Lütfen, rica ediyorum; doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın.'' dedi.

İsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!
Başlık Resmiİsmail Kartal istifa mı etti, neden? Aziz Yıldırımdan açıklama!

''İsmail Kartal, görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal’a da bu camia sahip çıksın. Bu şekilde kafasına şişe atarak sahip çıkılmaz. Ayıp! Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır, 1-1 bitmiştir. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Sahada bir taktik savaşı vardı, bunu görmemezlikten gelmek ayıp olur. Hepinizden ricam; kamuoyuna doğru mesaj verin, doğru mesaj! Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum.

İsmail Kartal ile şimdi içeride konuştum. Şişe olayını söylüyor, bu baskıyı söylüyor. ‘İlaç alıyorum’ diyor. Ben de 30 tane ilaç alıyorum.

Bizim evladımız! Benim Aziz Yıldırım olarak ve ben arkadaşlarımla beraber, 20 senelik başkanlık dönemimde başladığım hocayla –iki tanesi hariç ki onun da sebepleri vardır- hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü ya da yaşadınız mı? Devam! Biz de tecrübe vs. olmasa bu stresi kaldıramayız. Böyle stres olmaz.''

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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